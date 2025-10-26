Ķekavas novadā izbūvēs jaunu apvienoto gājēju un veloceļu
foto: Paula Čurkste/LETA
Norāde "Gājēju un velocelš".
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šomēnes tiks uzsākti būvdarbi apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei no Zvejnieku ielas līdz autoceļa A5 apļveida krustojumam.

Šis ir projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā” turpinājums jeb trešās kārtas izbūve. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 1 451 372,05 eiro.

Sagaidāms, ka būvdarbi neietekmēs satiksmes organizāciju, tomēr satiksmes dalībniekiem jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem. Projektu plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai, kā rezultātā būs iegūta papildu apvienotā gājēju un veloinfrastruktūra, kas uzlabos kopējo Ķekavas novada mikromobilitāti.

foto: Ķekavas novada dome
Jaunais ceļš būs kā esošās infrastruktūras pagarinājums.
Būvniecība tiek īstenota Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes ietvaros.

