FOTO: Valsts prezidenta klātbūtnē pasniegtas konkursa "Sējējs 2025" balvas

Konkursa “Sējējs 2025” laureātu apbalvošanas ceremonija
Konkursā "Sējējs 2025" par gada lauku saimniecību atzīta Balvu novada Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība "Kotiņi", informēja Zemkopības ministrija (ZM).
Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā apbalvota Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta asociētā profesore un vadošā pētniece Dzidra Kreišmane.
Nominācijā "Gada uzņēmums pārtikas ražošanā" uzvarējusi AS "Ķekava Foods", bet nominācijā "Ģimene lauku sētā" - Rēzeknes novada Griškānu pagasta Tēraudu ģimenes SIA "Zaļā sala-R".
Nominācijā "Jaunais veiksmīgais zemnieks" uzvarējusi Beatrise Laimdota Pastare no Tukuma novada Sēmes pagasta, bet nominācijā "Gada veiksmīgākā kopdarbība" - Valmieras kooperatīvā sabiedrība "Piena loģistika".
Savukārt nominācijā "Bioloģiskā lauku saimniecība" uzvarējusi Tukuma novada Vānes pagasta zemnieku saimniecība "Birznieki", bet nominācijā "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā" - Ludzas SIA "Organic Products" un biedrība "Ludzas rajona partnerība".
Nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" uzvarējusi Dārzkopības institūta pētnieku grupa - Pavels Gornass, Dalija Segliņa, Inga Mišina, Elise Sipeniece, Ieva Miķelsone - par pētījumu "Asinszāles (Hypericum): jaunatklāts E vitamīna resurss Latvijā".
Konkursa pretendentus astoņās nominācijās vērtēja attiecīgo jomu profesionāļu komisijas. Par apbalvojuma "Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā" pretendentiem balsoja Lauksaimniecības konsultatīvā padome.
Šogad konkursā tika ieviests jauninājums - sabiedrības atzinības balsojums, kas notika tiešsaistē vienu mēnesi līdz pat apbalvošanas ceremonijai. Šā balsojuma mērķis bija noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu visu konkursa "Sējējs 2025" dalībnieku starpā, kas saņēma īpašo Sabiedrības atzinības balvu. Sabiedrības balsojumā bija vērojama Latvijas sabiedrības liela iesaiste - kopumā sabiedrības atzinības balsojumā piedalījās 49 693 balsotāji. Par sabiedrības atzinības balsojuma uzvarētāju ar 6501 balsi kļuva SIA "JK timber".
Konkursa laureāti saņēma Gada balvu "Sējējs" (bronzas statuju), diplomu un naudas balvu. Konkursa "Sējējs" apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par Latvijas labāko lauksaimnieku nozīmīgāko godināšanas pasākumu, bet laureāta nosaukums "Sējējs" - par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.