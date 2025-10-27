Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 27. oktobra līdz 2. novembrim?
Daba joprojām tērpjas rudens drānās un es aicinu jūs uz Pārdaugavu. Pandēmijas laikā, kad ļoti gribējās malciņu komunikācijas, šķipsniņu kultūras un izraušanos no četrām sienām, man palaimējās atrast un izstrādāt sev vienu ļoti aizraujošu kultūrmaršrutu.
Devos uz Pārdaugavu un savu ceļojumu sāku ar Eduarda Smiļģa Teātra muzeju, tur ir vērts vēl un vēl atgriezties, gan aplūkojot pastāvīgās ekspozīcijas, gan jaunumus. Ja paveicas un teātra direktoram Jānim Siliņam gadās brīvs brīdis, viņš labprāt apmeklētājiem ceļ priekšā kādu pērlīti no savas teātra vēstures neizsīkstošās zinību krātuves... Smiļģa kabinets ir Maģisks, katru reizi, kad tajā ielūkojas, laiks uz brīdi apstājas…
Aicinu doties tālāk uz Māras dīķi un Arkādijas parku, kas ir labsajūtas saliņa un vieta, kur ļauties pastaigām, domām un pārdomām. Starp citu 2021. gadā pie Māras dīķa tika izveidots digitāls izjūtu maršruts. Pačabinoties internetā, joprojām ir iespēja šo audio pastaigu atrast, klausīties un doties ceļojumā pa dzejniekam Ojāram Vācietim tuvām un mīļām Pārdaugavas vietām. Sekojot stāstnieka norādēm un Ojāra Vācieša dzejai, katrs var uzburt savu Pārdaugavas pasauli, katrā gadalaikā un diennakts stundā mazliet atšķirīgu. "Ojāra soļi" audio variantā atrodami šeit.
Tur pat netālu arī Ojāra Vācieša muzejs, kas patiešām stāsta stāstu par dzejnieku, ļaujot ar acīm paturēt mirkli un iedomāties viņa dzīvi.
Savienojums ar Latvijas Kultūras akadēmijas telpām Rīgā, Miera ielā 58a Daugavas otrā pusē, man šobrīd izveidojas divu spilgtu personību kontekstā, jo no 18. oktobra tur skatāma izstāde "Podnieka laiktelpa". Juris Podnieks savulaik savos dokumentālajos vēstījumos iemūžinājis leģendāras Latvijas kultūras personības, arī dzejnieku Ojāru Vācieti. Pirms diviem gadiem nejauši atrasti materiāli Jura Podnieka radinieku mājas bēniņos kļuvuši par izstādes pamatakmeni.: "Tā ir vesela Pandoras lāde, kas atvērās." - tā izstādes producente Antra Cilinska raksturo vērtīgo atradumu.
Jāpiebilst, ka pieklājīgs jauns cilvēks, kurš satiek apmeklētājus, man laipni pastāstīja, ka izstāde ir bez maksas, un man būtu nepieciešamas apmēram divas stundas, lai visu noskatītos un izpētītu. Izstāde atvērta no ceturtdienas līdz sestdienai no 12.00 – 18.00
Latvijas Nacionālajā operā 1. novembrī gaidāma Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" izrāde ar izcilu sastāvu – galvenās lomas atveidos Kristīne Opolais, Dmitro Popovs, Zanda Švēde un Jānis Apeinis. Pie diriģenta pults stāsies Mārtiņš Ozoliņš. Šī izrāde būs veltījums Latvijas Radio simtajai jubilejai. Oktobra "Jauns OK" numurā dziedātāja Kristīne Opolais stāsta: "Es Pučīni mūzikā jūtos ļoti organiski, un ir sajūta, ka tā ir man asinīs. Citi komponisti man it kā jāpielāgo, kaut kur kaut kas jāpāršuj, jāpiegriež – līdzībās runājot..."
Ar nepacietību gaidu Kristīnes Opolais atgriešanos mūsu Opernamā.
Dailes teātra jaunums Lielajā zālē ir režisora Gata Šmita iestudētā izrāde "Vēl pa vienam", kas žanriski nodēvēta kā "neparasta komēdija par vīriešu dzīvi", pirmizrādi tā piedzīvoja 24. oktobrī. Īsais apraksts teātra mājaslapā vēsta: četri skolotāji nolemj praksē pārbaudīt norvēģu psihologa Skorderūda teoriju par alkohola deficītu cilvēka organismā. Tā paredz, ka cilvēka organismā ir iedzimts 0,5 promiļu alkohola iztrūkums. Ar zinātnisku garu un entuziasmu kolēģi vēro, kā dozēts alkohola patēriņš uzlabo viņu sociālās un profesionālās dzīves – tiek atgūta zaudētā motivācija, pašpārliecība un kontakts ar skolēniem, bet sociālais eksperiments drīz vien nonāk ārpus kontroles... Jūs droši vien atceraties kinolenti "Vēl pa mēriņam", jo dāņu režisora Tomasa Vintenberga 2020. gada darbs darbs jau kļuvis par mūsdienu klasiku. Filmā galveno lomu atveido Madss Mikelsens, bet Dailes teātrī ar Martina tēlu uz DT skatuves atgriežas Lauris Dzelzītis. Veiksmi visam atraktīvajam aktieru kvartetam!
Ar vienu ziņojumu es pārkāpšu nedēļas slieksni, jo lai nokļūtu uz koncertu Berlīnē, braucienam jābūt jau ieplānotam, vai koncerta saturam ļoti vilinošam, tāpēc pieminēšu unikālu koncertprogrammu, kas Berlīnes filharmonijas kamerzālē norisināsies 4. novembrī. Pateicos mūsu jaunajai un talantīgajai operdziedātājai Katrīnai Paulai Felsbergai par zibenīgo epaststāstījumu:
‘’Ar patīkamu satraukumu gaidu koncertprogrammas "Cabinet of Folksongs" (Dainu skapis) pirmizrādi 4. novembrī Berlīnes filharmonijas Kamerzālē, kā arī 8. novembrī "Theater im Delphi". Berlīnē bāzētā "Zafraan" ansambļa iniciētās koncertprogrammas centrālais skaņdarbs ir šī gada simtgadnieka itāļu komponista Lučāno Berio leģendārās tautasdziesmu apdares. Līdzās šīm vienpadsmit melodijām pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos vienpadsmit miniatūras balsij un ansamblim, kuras radījuši vienpadsmit komponisti no visas pasaules ar dainu tekstiem. Ļoti interesanti ir dzirdēt, kuras dainas katrs komponists izvēlējies un kā ticis galā ar latviešu valodu, jo neviens no viņiem nav no Latvijas!’’
Ražīgu kultūrnedēļu, tiksimies!