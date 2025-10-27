Prēmiju un piemaksu apjoms valsts pārvaldē pieaudzis par teju 65% - LTRK aicina veikt grozījumus Darba likumā
Pēc Valsts kases datiem, kopš 2019. gada prēmiju un piemaksu apjoms valsts pārvaldē pieaudzis par gandrīz 100 milj. eiro jeb 65%. Tikmēr uzņēmējiem joprojām jāmaksā nesamērīga piemaksa par virsstundām, cīnoties par konkurētspēju. Vai šī sistēma ir godīga? Šādu jautājumu uzdevusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK).
Latvijas lielākās darba devējus pārstāvošās organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir vērsušās pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātiem ar aicinājumu atbalstīt izmaiņas Darba likumā, liecina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) publiskotā informācija.
Šīs izmaiņas paredz samazināt koplīguma darbības termiņu pēc tā beigām uz 1 gadu, noteikt virsstundu apmaksas likmi 50% apjomā, ļaujot pusēm vienoties par lielāku piemaksu, un svītrot no likuma 110. pantu, kas neļauj darba devējam uzteikt darba attiecības arodbiedrības biedram bez arodbiedrības piekrišanas.
Eiropas Savienības regulējums paredz, ka valstīm ar nepietiekamu koplīgumu pārklājumu zem 80% jāveido tāds regulējums, kas motivē darbiniekus un darba devējus slēgt jaunus koplīgumus.mLatvijā, atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes pēdējiem apkopotajiem datiem, koplīgumu pārklājums ir 23%.
Ilgs termiņš pēc līguma izbeigšanās, kas uztur novecojušas saistības, neveicina uzticēšanos un bremzē sociālo dialogu. Gada termiņš ir pietiekams un motivējošs, jo tas mudina abas puses savlaicīgi virzīties uz mērķi - jauna koplīguma noslēgšanu. Šāda pieeja veido elastīgu un uzticēšanos veicinošu normatīvo vidi, kas atbilst dinamiskam darba tirgum.
Virsstundām nav jābūt darbinieka ikdienai un ienākumu balstam. Tās nedrīkst aizstāt pamatalgas palielināšanu. Pārāk augsts piemaksas apmērs uztur šo praksi - cilvēki strādā vairāk, bet atpūšas mazāk. Rezultāts ir pārslodze, izdegšana un zema darba kvalitāte.
Samērīgs 50 % minimums nodrošina līdzsvaru - taisnīgu atlīdzību darbiniekam, darba devēja motivāciju celt pamatalgas un piesaistīt papildu darbaspēku, kā arī veselīgu darba vidi. Piedāvātais grozījums pusēm neliedz vienoties par augstāku samaksu. Atpūties un motivēts darbinieks ir produktīvs un tas stiprina uzņēmuma konkurētspēju un valsts izaugsmi.
Norma, kas liedz darba devējam uzteikt darba attiecības arodbiedrības biedram bez arodbiedrības piekrišanas, rada nevienlīdzību starp visiem darbiniekiem. Tā piešķir nepamatotas priekšrocības atsevišķai grupai un mazina uzticēšanos darba attiecībās.
Šāda norma ir nesamērīga, jo tā ierobežo darba devēja pamattiesības veikt uzņēmējdarbību un kavē savstarpēju uzticēšanos darba attiecībās, savukārt tās atcelšana atjaunotu vienlīdzību un radītu stabilu pamatu sociālajam dialogam un koplīgumu slēgšanai.
LTRK un LDDK ir pārliecinātas, ka piedāvātie grozījumi ir būtisks solis pretī mūsdienīgam un līdzsvarotam darba tirgum. Tie nodrošinās darbiniekiem motivāciju un aizsardzību, darba devējiem - elastību un konkurētspēju, bet sabiedrībai kopumā - drošību un labklājību.