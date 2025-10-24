Valmieras pusē slēgs vairākus autobusa maršrutus.
Šodien 15:28
Valmieras pusē slēgs vairākus autobusa maršrutus
SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 1. novembra tiks slēgti vairāki sezonas autobusu maršruti.
Tas skars Valmiera – Brenguļi – Pūpoli – Valmiera maršrutu, kas sestdienās no Valmieras autoostas kursēja plkst. 8.30 un 16.40, kā arī Valmiera – Gauja – Gaujmala – Valmiera maršrutu ar sestdienas reisēm plkst. 8.30 un 17.35 no Valmieras autoostas. Tāpat tiek slēgts maršruts Valkā – Gauja – Aumeistari – Smiltene, kas sestdienās no Valkas autoostas startēja plkst. 7.30.
Uzņēmums aicina pasažierus savlaicīgi plānot braucienus un sekot līdzi izmaiņām maršrutu grafikā.