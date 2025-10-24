Sestdien valsts centrālajā daļā pamatīgi līs
Sestdien daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumu daļā gaidāms stiprs lietus, prognozē sinoptiķi.
Lielākais nokrišņu daudzums - līdz 30 milimetriem jeb 35-50% no mēneša normas - gaidāms Zemgalē un Rīgas reģionā. Visvairāk līs no rīta un dienā. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu.
Valsts austrumos lietus būs mazāk intensīvs. Latvijas debesis klās bieza mākoņu sega, tādēļ diena būs tumša. Dažviet gaidāma migla. Kurzemē un Zemgalē vējš iegriezīsies no rietumiem, Latgalē un Vidzemē līdz pēcpusdienai saglabāsies austrumu, dienvidaustrumu vējš. Pēcpusdienā un vakarā daudzviet valstī gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 10-14 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +8..+12 grādi. Rīgā sestdien no rīta un dienā ilgstoši un stipri līs, lēnu līdz mērenu dienvidaustrumu vēju nomainīs rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +11 grādi, dienā kļūs par grādu vēsāks.