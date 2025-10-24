RSU TDA “Ačkups” vidējās paaudzes kolektīvs aicina uz bezmaksas veselības pārbaudēm un koncertu “Dum spiro, salto”
2025. gada 1. novembrī Rīgas Stradiņa universitātē RSU TDA “Ačkups” vidējās paaudzes kolektīva dejotāji - mediķi un veselības aprūpes speciālisti - aicina ikvienu interesentu bez maksas pārbaudīt savu veselību no dažādiem aspektiem un iepazīt kustību kā dzīvesprieka un labas pašsajūtas avotu.Dienas noslēgumā plkst. 17.00 RSU aulā notiks arī kolektīva koncerts “Dum spiro, salto” (“Kamēr dejoju, elpoju”), kurā piedalīsies astoņi vieskolektīvi.
Saskaņā ar EUROSTAT datiem 2022. gadā 59.2% Latvijas iedzīvotāju bija liekā svara problēmas. Tā ir tikai viena no veselības problēmām, kuras pilnībā vai daļēji var risināt veselīgs dzīvesveids un regulāra izkustēšanās. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību kustības, tostarp tik pieejamās latviešu tautas dejas, vērtībai ikviena dzīvē, kā arī sniegtu iespēju pārbaudīt savu veselību, 1. novembrī no plkst. 13.00 - 15.00 RSU galvenās ēkas vestibilā Dzirciema ielā 16, Rīgā, norisināsies bezmaksas veselības akcija. Tās ietvaros apmeklētāji varēs noteikt ķermeņa sastāvu (svaru, tauku un muskuļu masas attiecību, vidukļa apkārtmēru), izmērīt asinsspiedienu un cukura līmeni, kā arī veikt plaušu veselības mērījumus - spirogrāfiju un elpošanas testus.
Veselības speciālisti sniegs konsultācijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, palīdzot apmeklētājiem izprast, kā kustība, tostarp tautas deja, var kļūt par dabisku veselības stiprināšanas veidu.
Akcijas ietvaros darbosies arī Deju soļu laboratorija, kur mediķi kopā ar dejotājiem aicinās izmēģināt vienkāršus latviešu tautas deju soļus kā praktisku piemēru tam, kā kustība palīdz uzturēt gan fizisko, gan garīgo veselību.
Īpaša sadaļa būs veltīta sievietes veselībai, kā arī darbosies psihologa un audiologopēda stacijas, kurās varēs pārbaudīt dzirdi un apgūt tās riska faktorus, kā arī uzzināt, kā deja mazina stresu un uzlabo pašsajūtu.
“Tautas deja ir ne tikai kultūras mantojums, bet arī veselības stiprināšanas veids. Kā ārsts ikdienā redzu, cik svarīga ir kustība fiziskajai un garīgajai veselībai, un šajā akcijā vēlamies parādīt, ka kustēties var ar prieku,” uzsver Kārlis Rācenis, nefrologs, RSU Zinātņu prodekāns un TDA “Ačkups D” prezidents.
Dienas noslēgumā plkst. 17.00 RSU aulā notiks TDA “Ačkups D” koncerts “Dum spiro, salto”, kas vienos kustību un elpu - dzīves pamatelementus. Koncertā uzstāsies arī astoņi vieskolektīvi no dažādām Latvijas vietām.
Nosaukumā “Dum spiro, salto” savijas latīņu valoda, kas bieži skan medicīnas vidē, un TDA “Ačkups” dejotāju, kuru vidū ir daudz mediķu, pārliecība, ka dejošana ir kā dzīvības elpa un veselības avots.
“Mums ir svarīgi ne tikai dejot pašiem, bet arī iedvesmot citus. Ar šo dienu - akciju un koncertu - vēlamies atgādināt, ka tautas deja nav tikai skatuves māksla izredzētajiem - tā var būt ikdienas spēka un veselības avots ikvienam,” saka kolektīva vadītājs Kaspars Brauns.
Veselības pārbaudes pieejamas bez maksas, un tās var apmeklēt ikviens interesents bez iepriekšējas pieteikšanās.
Koncerta “Dum spiro, salto” biļetes pieejamas “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā.