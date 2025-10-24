Izveidota jauna ziedošanas platforma Valmieraziedo.lv
Ziedot ir pavisam viegli. Dažu klikšķu laikā iespējams izvēlēties projektu vai cilvēku, kuru vēlies atbalstīt – neatkarīgi no tā, vai tā ir ģimene, kas sapņo par drošu mājokli, jaunietis, kurš tiecas īstenot savu radošo ideju, vai senioru klubiņš, kas vēlas iegādāties jaunas galda spēles kopīgām pēcpusdienām.
Tikpat vienkārši ir arī pieteikt savu vajadzību. Ja tev vai tavai organizācijai nepieciešams atbalsts, Valmieraziedo.lv sniedz iespēju iesniegt savu ideju vai projektu. Pieteikums ir saprotams un ātrs, un – pats galvenais – tu nonāc redzeslokā cilvēkiem, kuri patiešām vēlas palīdzēt.
Šī platforma jau ir kļuvusi par nozīmīgu vietu Valmieras novada kopienai. Jau ir realizēti vairāki projekti – īstenoti sapņi, palīdzēts ģimenēm, atbalstīti bērni un seniori. Un darbs turpinās. Katru dienu parādās jaunas iespējas darīt labu un piedzīvot, cik iedvesmojoša ir kopā būšana.
Valmieraziedo.lv aicina ikvienu – ziedotāju, sapņotāju un līdzcilvēku – pievienoties šai labestības kustībai. Jo palīdzēt ir vienkārši. Un katrs mazais labais darbs rada lielu atšķirību.