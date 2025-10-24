Valmieras novadā notiks Zemessardzes apmācības
Valmieras novadā notiks Zemessardzes apmācības

25. un 26. oktobrī Valmieras novada Plāņu pagastā un militārās bāzes “Kaugurmuiža” apkārtnē norisināsies Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargu individuālā apmācība.

Mācību mērķis ir stiprināt bezpilota lidaparātu pilotēšanas, militāro sakaru un autovadītāju prasmes.

Apmācību laikā zemessargi pārvietosies pa koplietošanas ceļiem ar militāro transportu. Uzdevumu izpildes laikā netiks izmantota nekāda veida munīcija, un iedzīvotāju drošība netiks apdraudēta.

Zemessardze pateicas iedzīvotājiem par sapratni un atbalstu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā.

