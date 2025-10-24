Valsts policija Valdlaučos aizturējusi divus vīriešus - pie viņiem atrasti vairāk nekā 20 kilogrami narkotisko vielu
Likumsargi šā gada 23. jūlijā Ķekavas novada Valdlaučos aizturēja divas personas un izņēma vairāk nekā 20 kilogramu dažādu narkotisko vielu, kā arī citus priekšmetus. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un vienam no aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Šā gada 23. jūlijā, kriminālprocesa ietvaros, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes (RRP KrPP) 4. biroja darbinieki, sadarbībā ar Pretterorisma vienību OMEGA, RRP KrPP 1. biroja 1. nodaļu un Tehniskā atbalsta vadības nodaļu, Ķekavas novada Valdlaučos aizturēja divas personas – 2001. gadā un 1994. gadā dzimušus vīriešus.
Kopumā likumsargi veica piecas kratīšanas, kuru laikā izņemts ievērojams daudzums narkotisko vielu, kā arī citi priekšmeti, tostarp:
- nedaudz vairāk nekā 12 kilogrami amfetamīna;
- 140 gramu kokaīna;
- 5705 grami marihuānas;
- trīs marihuānu saturoši cepumi;
- šaujamierocim un patronai līdzīgi priekšmeti;
- nauda 2510 eiro apmērā;
- kā arī automašīna BMW.
2001. gadā dzimušajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, savukārt 1994. gadā dzimušajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Kriminālprocesā turpinās izmeklēšana. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.