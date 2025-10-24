Saeimā iesniegta iniciatīva ar vairāk nekā 22 000 parakstiem, lai likumā noteiktu, ka dzīvnieks ir dzīva būtne
Iniciatīva par grozījumiem Civillikumā, aicinot normatīvajā regulējumā noteikt, ka dzīvnieki nav manta (ar no tā izrietošajām īpašuma tiesībām), bet gan dzīvas būtnes, iesniegta izskatīšanai Saeimā. To dažu dienu laikā parakstījuši vairāk nekā 22 000 cilvēku.
“Neraugoties uz to, ka Latvijā ir spēkā Dzīvnieku aizsardzības likums, neskaitāmas situācijas atkārtoti apliecina, ka ar to, diemžēl, nepietiek. Grozījumi Civillikumā novērsīs duālo izpratni, ka dzīvnieks ir lieta, neraugoties uz to, ka Dzīvnieku aizsardzības likuma izpratnē dzīvnieks ir vērtība pati par sevi. Runājot par īpašuma tiesībām, primārais regulējums ir Civillikums, turklāt, ja Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka dzīvnieka īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, tad Civillikums attiecas uz visiem, kas piedalās konkrētajās tiesiskajās attiecībās,” norāda iniciatīvas autore Marta Mackeviča.
Šobrīd Civillikuma 841. pants nosaka, ka “Lietas ir ķermeniskas vai bezķermeniskas. Bezķermeniskas lietas ir dažādas personiskas, lietu un saistību tiesības, ciktāl tās ir mantas sastāvdaļas.”. Mērķis būtu papildināt minēto pantu ar otro daļu šādā redakcijā “Dzīvnieks nav lieta. Dzīvnieks ir aizsargājams ar speciāliem likumiem. Ievērojot likumus, kas tos aizsargā, uz dzīvniekiem attiecas īpašuma tiesības.”.
Šīs izmaiņas uzlabos arī Latvijas starptautisko reputāciju. Lielā daļā Eiropas Savienības valstu jau ir ieviests princips, ka dzīvnieki nav manta. Latvija šobrīd atpaliek no Vācijas, Austrijas, Francijas, Spānijas u.c. valstu piemēra.