Aizkraukles virzienā īslaicīgi mainīsies atsevišķu rīta un vakara vilcienu grafiks
No 28. līdz 30. oktobrim Aizkraukles virzienā mainīsies atsevišķu "Vivi"vilcienu rīta un vakara reisu kustības saraksts. Šajā laikā notiks VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbi pārbrauktuvei starp pieturām Dole un Dārziņi, kuru šķērso vietējais autoceļš V56 Pievedceļš Salaspils memoriālam.
28. un 29. oktobrī būs atcelti divi vakara reisi. Nebrauks Rīga–Ogre vilciens nr. 6260, kas parasti kursē plkst. 20.08–20.51, un Lielvārde–Rīga vilciens nr. 6263, kas kursē plkst. 20.22–21.21. Šajās dienās atsevišķi vilcieni, kas kursē pēc pulksten sešiem vakarā, izbrauks 2–16 minūtes vēlāk nekā ierasts.
Vienlaikus šajās divās dienās vairākiem vilcieniem būs papildu pieturas. Vilciens nr. 6265, kas no Aizkraukles uz Rīgu izbrauc plkst. 20.29, piestās arī pieturās Dārziņi un Rumbula. Vilcienam nr. 6262, kas no Rīgas uz Lielvārdi atiet plkst. 20.40, būs papildu pieturas – Gaisma, Rumbula, Dārziņi. Vilciena Rīga–Ogre nr. 6267 maršruts ir pagarināts, un šajā laikā tas ceļu sāks Lielvārdē ar atiešanas laiku plkst. 21.52.
Savukārt 29. un 30. oktobrī deviņas minūtes agrāk nekā ierasts aties pirmais rīta reiss uz Aizkraukli nr. 6202, sākot ceļu no Rīgas plkst. 4.59. Vilciens Rīga–Ogre nr. 6204 šajās dienās no Rīgas izbrauks divas minūtes vēlāk – plkst. 5.36.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem tiek aicināts sazināties ar "Vivi" Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.