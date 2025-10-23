Skolnieces no Valmieras viesojas Higašikavā Japānā - novada sadraudzības pilsētā
No 7. līdz 19. septembrim Valmieras novadā viesojās četri skolēni no Higašikavas Japānā, bet oktobrī atbildes vizītē uz šo sadraudzības pilsētu devās četras skolnieces no Rūjienas un Valmieras vidusskolām, stiprinot jau 17 gadus ilgo draudzību starp abām pašvaldībām. Vizīšu laikā skolēni iepazīst valodu, kultūru un tradīcijas, kā arī apmeklē dažādus apskates objektus, turpinot veiksmīgo sadarbību.
No 7. līdz 19. septembrim Valmieras novadā viesojās četri skolēni no Higašikavas Japānā. Savukārt atbildes vizītē no 15. līdz 28. oktobrim uz Valmieras novada sadraudzības pilsētu Higašikavu devušās divas skolnieces no Rūjienas vidusskolas – Laura Jekale un Evelīna Skujiņa un divas skolnieces no Valmieras 2. vidusskolas – Anastasija Agejeva un Evija Gnevoha.
Viesojoties Higašikavā, skolnieces iepazīst valodu, kultūru, tradīcijas, izglītības procesu un apmeklē dažādus apskates objektus.
Higašikavu un Valmieras novada Rūjienu saista draudzības saites jau 17 gadu garumā – abu pilsētu sadraudzības līgums noslēgts 2008. gada 17. jūlijā, savukārt 2023. gada 18. oktobrī draudzība atkārtoti stiprināta, noslēdzot sadarbības līgumu starp Valmieras novada pašvaldību un Higašikavas pašvaldību.