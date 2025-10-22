Iespēja jauniešiem uzzināt vairāk par brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un citviet pasaulē
Jelgavā ceturtdien, 23. oktobrī, no plkst. 10 līdz 17 un piektdien, 24. oktobrī, no plkst.11 līdz 14 jauniešu centrā “Pietura” Skolotāju ielā 8 norisināsies bezmaksas neformālās izglītības mācības “Brīvprātīgais darbs nākotnei: Brīvprātīgā darba iespējas un ietekme vietējā, nacionālā un globālā mērogā”.
Piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Mācības paredzētas jauniešiem, kuri:
- vēlas uzzināt vairāk par brīvprātīgā darba iespējām,
- meklē iespējas attīstīt savas prasmes un gūt jaunu pieredzi,
- jau darbojas brīvprātīgi un vēlas padziļināt savas zināšanas.
Programma ir veidota tā, lai būtu saprotama un noderīga ikvienam, neatkarīgi no iepriekšējās izglītības vai aktivitātes līmeņa.
Mācību laikā būs iespēja:
- iepazīt brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un citviet pasaulē,
- izprast, kā brīvprātīgais darbs ietekmē sabiedrību un attīsta personību,
- apgūt praktiskas prasmes līdzdalībai un iniciatīvu īstenošanai.
Mācību laikā dalībnieki iepazīs digitālo rīku izmantošanu brīvprātīgo iniciatīvās – sociālo tīklu pārvaldību, kampaņu veidošanu un reklāmas plānošanu. Kā praktisks piemērs paredzēta simulācijas spēle, kurā dalībnieki komandā risinās krīzes situāciju, izmantojot digitālos rīkus, un vēlāk izstrādās savu kampaņas plānu, nosakot mērķus, ziņojumu un izvēlētās platformas.
Dalība mācībās ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.
Pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma anketu, vai sazinoties ar Jelgavas jauniešu centru “Pieturu” pa tālruni 63022724, vai rakstot pa e–pastu pietura@sc.jelgava.lv.