Drīzumā cigarešu paciņa maksās par vairākiem eiro vairāk: Latvija apsteidz ES tabakas nodokļu jomā
Eiropas Komisija gatavo plaša mēroga akcīzes nodokļa palielinājumu tabakas izstrādājumiem, tostarp elektroniskajām cigaretēm. Latvijā nozares eksperti brīdina: nodokļu pieaugums veicina kontrabandas apjomus un nepalielina budžeta ieņēmumus.
Eiropas Komisija plāno pārskatīt Tabakas akcīzes nodokļa direktīvu un paredz palielināt likmi cigaretēm par 139%, pašgatavoto cigarešu tabakai — par 258%, kā arī pirmo reizi ieviest augstas akcīzes likmes elektroniskajām cigaretēm, karsējamai tabakai un nikotīna spilventiņiem, ziņo LSM+.
“Latvijas valdība veicina kontrabandu un nelegālo tirdzniecību, paaugstinot likmes, piemēram, par 15% nākamgad gandrīz visiem produktiem. Tā nav Eiropas Savienība — tā ir Latvijas valdība, un nākamgad, ja viss notiks, kā plānots, cigarešu paciņa maksās vairāk nekā tagad. Tas vēl vairāk veicinās kontrabandu, nelegālo ražošanu uz vietas un nelegālo tirdzniecību. Mūsu valdība dara vēl vairāk, nekā paredzēts ES direktīvu projektos,” sacīja Latvijas Tabakas nozares asociācijas valdes loceklis Anrijs Matīss.
Viņš uzsvēra, ka valsts kase ik gadu saņem apmēram 300 miljonus eiro plus PVN no tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa, taču nodokļa paaugstināšana nenoved pie valsts ieņēmumu pieauguma, jo pieaug nelegālais tirgus — pēc Matīsa teiktā, tas pašlaik veido vairāk nekā 20% no Latvijas tabakas tirgus.