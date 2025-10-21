Jaunajiem šoferiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām - Eiropas Parlaments ievieš divus gadus ilgu "pārbaudes laiku"
Eiropas Parlaments (EP) otrdien atbalstīja digitālās vadītāja apliecības ieviešanu Eiropas Savienībā (ES), kā arī vismaz divus gadus ilgu "pārbaudes laiku" nepieredzējušiem autovadītājiem, kura laikā piemēros stingrākus sodus par braukšanu alkohola reibumā vai drošības jostu nelietošanu, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
EP apstiprināja jaunus noteikumus par vadītāja apliecībām, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un mazinātu negadījumu skaitu ES.
Jaunā direktīva paredz digitālās vadītāja apliecības ieviešanu, stingrākus noteikumus nepieredzējušiem vadītājiem un iespēju atņemt vadīšanas tiesības arī citās ES valstīs.
Motociklu un vieglo automašīnu vadītāju apliecības būs derīgas 15 gadus, kravas automobiļu un autobusu vadītāju apliecības - piecus gadus.
Dalībvalstis drīkstēs saīsināt derīguma termiņu līdz desmit gadiem, ja apliecība tiek izmantota arī kā personas dokuments. Vadītājiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu, veselības pārbaudes var nākties kārtot biežāk.
Jaunie noteikumi nosaka, ka apliecības saņemšanai vai atjaunošanai būs jāiziet veselības pārbaude, kurā pārbaudīs redzi un sirds un asinsvadu sistēmu. Dalībvalstis varēs ieviest arī pašnovērtējuma sistēmas vieglo automašīnu vadītājiem un motociklistiem.
Nepieredzējušiem autovadītājiem tiks noteikts vismaz divus gadus ilgs "pārbaudes laiks", kura laikā piemēros stingrākus sodus par braukšanu alkohola reibumā vai drošības jostu nelietošanu. Vadītāja apliecību varēs iegūt no 17 gadu vecuma, taču līdz pilngadībai braukšana būs atļauta tikai pieredzējuša vadītāja pavadībā.
Digitālā vadītāja apliecība kļūs par galveno formātu visā ES, taču pēc vadītāja pieprasījuma būs iespējams saņemt arī fizisku apliecību. Valstīm šī apliecība būs jāizsniedz bez kavēšanās trīs nedēļu laikā.
Lai nodrošinātu sodu izpildi un mazinātu pārkāpumus ārvalstīs, dalībvalstīm savstarpēji būs jāziņo par lēmumiem atņemt vadīšanas tiesības smagu pārkāpumu gadījumos, piemēram, braucot alkohola reibumā vai pārsniedzot atļauto ātrumu par vairāk nekā 50 kilometriem stundā.
EP ziņotāja Juta Paulusa uzsvēra, ka līdz 2030. gadam digitālā vadītāja apliecība būs pieejama visā Eiropā, un autovadītāju apmācībā lielāka uzmanība tiks pievērsta gājēju un riteņbraucēju drošībai.
Jaunie noteikumi stāsies spēkā 20 dienas pēc to publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstīm šie noteikumi savos likumos jāievieš trīs gadu laikā, un vēl gads paredzēts to praktiskai īstenošanai.