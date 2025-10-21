Platformā "ManaBalss.lv" vāc parakstus pret ideju par obligātām konsultācijām pirms aborta
Platformā "ManaBalss.lv" sākta parakstu vākšana pret priekšlikumu par obligātām konsultācijām pirms aborta, aģentūru LETA informēja platformas pārstāve Signe Valtiņa.
Iniciatīvu "Sievietes izvēle! Nē piespiedu konsultācijām pirms aborta!" diennakts laikā parakstījuši vismaz 1400 cilvēku. Tās autore Marija Uškanova aicina Saeimu noraidīt priekšlikumus, kas paredz ieviest obligātas konsultācijas sievietei un topošajam tēvam pirms grūtniecības pārtraukšanas pēc sievietes vēlēšanās, kā arī aizliegumu ārstam izsniegt norīkojumu bez konsultācijas apliecinājuma.
"Šādas izmaiņas ierobežotu sievietes autonomiju un radītu papildu šķēršļus laikā, kad nepieciešams ātrs un drošs medicīnisks risinājums. Latvijā jau pastāv 72 stundu pārdomu periods un brīvprātīga konsultēšana - tas ir līdzsvarots un cilvēka cieņu respektējošs regulējums," uzsver Uškanova.
Iniciatīvas mērķis ir saglabāt esošo kārtību - brīvprātīgas konsultācijas un pārdomu periodu, kā arī stiprināt brīvprātīgu psiholoģisko un sociālo atbalstu, nevis ieviest piespiedu mehānismus.
Iniciatīvas pārstāvji aicina Veselības ministriju un profesionālās asociācijas turpināt darbu pie brīvprātīgu un pieejamu atbalsta konsultāciju izstrādes, tostarp anonīmām iespējām un palīdzības risinājumiem vardarbības upuriem.
Lai iniciatīvu iesniegtu Saeimā, jāsavāc 10 000 parakstu.
Kā vēstīts, Nacionālās apvienības (NA) un partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Jurgis Klotiņš (NA), Jānis Grasbergs (NA) un Ramona Petraviča (LPV) ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, tostarp aicinot Latvijā ieviest obligātas konsultācijas sievietēm, kas vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās.
Valdību veidojošās koalīcijas partijas vienojušās, ka priekšlikums grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kas paredz tiesību uz abortu ierobežošanu, netiks atbalstīts.
Pret šādiem grozījumiem iestājusies arī tiesībsardze.
Savukārt veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) aģentūrai LETA norādījis, ka sievietes autonomija, privātums un tiesības uz piekļuvi veselības aprūpei ir pamatprincipi, kurus nedrīkst ierobežot ar piespiedu mehānismiem vai papildu šķēršļiem.
Otrdien visus iepriekšminēto deputātu iesniegtos priekšlikumus noraidīja arī atbildīgā Saeimas komisija.