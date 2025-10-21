Vecmīlgrāvī, pirmdien degot kuģa ģeneratora telpai, cietuši pieci cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Šodien 10:07
Vecmīlgrāvī degusi kuģa ģeneratora telpa; cietuši pieci cilvēki
Vecmīlgrāvī, pirmdien degot kuģa ģeneratora telpai, cietuši pieci cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 11.16 VUGD saņēma izsaukumu uz Gāles ielu. Šajā rajonā atrodas kuģu remonta rūpnīca. Minētajā adresē kuģa ģeneratora telpā dega ģeneratora izolācija un vadu savienojumi 12 kvadrātmetru platībā. Ierodoties glābējiem, no degošā kuģa tika evakuēti 11 cilvēki, no kuriem pieci ugunsgrēkā cieta.
Ugunsgrēks likvidēts plkst. 14.22.
Plkst. 15.40 saņemts izsaukums uz Kleistu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega virtuve un sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 40 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 14 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.