Atbalstīta Ķekavas sporta kluba ventilācijas un apkures sistēmas pārveide
16. oktobra Ķekavas novada domes sēdē, izskatot jautājumu par projekta “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi projekta “Ventilācijas un apkures sistēmas pārbūve Ķekavas Sporta kluba ēkā, Brīvības ielā 9, Ķekavā” īstenošanai” realizēšanu, tika pieņemts lēmums atbalstīt projekta īstenošanu.
Kā vēsta, Ķekavas novada dome, atbalstīt šo projektu tika nolemts jau 2024. gada 21. novembra Ķekavas novada domes sēdē, paredzot tam līdzekļus no 2025. gada budžeta. Šī gada 27. aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss, tomēr iepirkums tika pārtraukts finanšu nepietiekamības dēļ.
8. septembrī atkārtoti, pēc apspriedes ar pretendentiem, tika izsludināts atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi projekta “Ventilācijas un apkures sistēmas pārbūve Ķekavas Sporta kluba ēkā, Brīvības ielā 9, Ķekavā” īstenošanai”, kurā saņemts viens piedāvājums ar cenu 302 877,75 eiro bez PVN un darbu izpilde paredzēta ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Saskaņā ar iepirkumam pievienoto līguma projektu, norēķini 2025. gadā nav veicami.
Šī gada septembrī tika pieņemts lēmums Ķekavas sporta kluba ventilācijas un apkures projektēšanai un būvniecībai paredzētos izdevumus 338 100 eiro apmērā pārcelt no Attīstības un būvniecības pārvaldes budžeta uz Ķekavas novada Sporta centra budžetu, savukārt šodien, 15. oktobrī tika nolemts ne tikai atbalstīt projekta realizēšanu 2025./2026. gadā, bet arī paredzēt Ķekavas novada Sporta centra 2026. gada budžetā 366 482,08 eiro būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem projekta “Ventilācijas un apkures sistēmas pārbūve Ķekavas Sporta kluba ēkā, Brīvības ielā 9, Ķekavā” īstenošanai.