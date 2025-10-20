Būs jāmaina paradumi! Rīgā ieviesīs obligātu papīra, plastmasas un metāla atkritumu šķirošanu
Rīgā no 2027. gada 1. marta plānots ieviest obligātu papīra, plastmasas un metāla atkritumu šķirošanu, paziņoja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Minētās izmaiņas paredzētas saistošajos noteikumos "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā", kuru projekts nodots sabiedriskajai apspriešanai.
Šķirošana kļūst obligāta un minēto veidu atkritumi būs jāšķiro visiem atkritumu radītājiem.
Bioloģisko atkritumu konteineri būs obligāti gan pie daudzdzīvokļu, gan pie individuālajām mājām. Mājsaimniecības, kuras veic kompostēšanu savā īpašumā, konteineru varēs neizvietot.
Mājkompostēšana tiks atļauta arī daudzdzīvokļu māju slēgtos iekšpagalmos, ievērojot noteiktās prasības.
Minimālais konteineru izvešanas biežums - ne retāk kā reizi astoņās nedēļās nešķirotajiem, papīra, plastmasas un stikla atkritumiem, bet bioloģiskajiem - ne retāk kā reizi četrās nedēļās.
No 2027. gada 1. marta atkritumu apsaimniekotājiem būs pienākums bez papildu samaksas konteinerus mazgāt un dezinficēt noteiktā biežumā.
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs jānodrošina regulāra informācija iedzīvotājiem par atkritumu izvešanas grafikiem, šķirošanu un apsaimniekošanas izmaksām, tostarp rēķinos un informācijas stendos.
Patlaban spēkā ir Rīgas domes saistošie noteikumi "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā".
Sabiedriskā apspriešana par jauno kārtību notiks līdz 2. novembrim.
Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām saņemtie viedokļi tiks apkopoti un izskatīti Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā, savukārt gala lēmumu par noteikumu pieņemšanu pieņems Rīgas dome.
Vides apsaimniekošanas kompānijas SIA "Clean R" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs aģentūrai LETA pauda, ka kompānija pozitīvi vērtē to, ka Rīgas pašvaldība apzinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un jau tuvāko gadu laikā paredz stingrākas prasības atkritumu šķirošanai, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai un sabiedrības iekļaušanai un informēšanai kopumā. Šāds solis ir svarīgs, lai sasniegtu mērķi līdz 2035. gadam samazināt atkritumu apmēru, kas nonāk poligonos, noglabājot ne vairāk kā 10% atkritumu.
Stankevičs norāda, ka novērtē līdzšinējo pašvaldības rīcību atkritumu šķirošanas un kvalitātes uzlabošanas jomā.
Tomēr viņš atzīmē, lai arī kompānija atbalsta iniciatīvas, kas veicina atkritumu šķirošanu un šķirošanas kvalitātes uzlabošanu, ir nepieciešams detalizēti iepazīties ar attiecīgo ierosinājumu, lai saprastu, kā tie potenciāli ietekmētu kopējo atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti un nepieciešamās izmaiņas pakalpojuma sniegšanā kopumā. Nepieciešams analizēt līdzšinējo pieredzi un atkritumu apsaimniekotāju rīcībā esošos datus, lai varētu salāgot ierosinājumus ar reālajām iespējām.
"Clean R" ir gatavi dialogam ar Rīgas pašvaldību un iedzīvotājiem, norāda Stankevičs.
Jau ziņots, ka "Clean R" reģistrēta 2004. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 1,2 miljoni eiro. "Clean R" 2024. gadā strādāja ar 52,752 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 23,5% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa pieauga teju divas reizes un bija 8,698 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder AS "CleanR Grupa".
"CleanR grupas" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar auditēto apgrozījumu 121,101 miljona eiro apmērā, kas ir par 18,7% vairāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 31,5% - līdz 13,47 miljoniem eiro.
Kompānija "CleanR grupa" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,58 miljoni eiro. "CleanR grupas" kapitālā 87,63% pieder Guntara Kokoreviča SIA "TAK Capital", 10,31% īpašnieks ir Harijs Krongorns, bet 2,06% pieder Jurim Gulbim. "CleanR grupa" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
Rīgā atkritumu apsaimniekošana ir sadalīta četrās zonās - pirmā zona ietver Centru un kādreizējo Latgales priekšpilsētu, otrā zona ietver kādreizējo Pārdaugavas Kurzemes rajonu, trešā zona ietver Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētu, bet ceturtā zona ietver bijušo Ziemeļu rajonu un Vidzemes priekšpilsētu.
"Clean R" nodrošina atkritumu apsaimniekošanu pirmajā un otrajā zonā, kamēr trešajā zonā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA "Lautus vide", bet ceturtajā zonā - SIA "Eco Baltia vide".