Šodien 13:47
“Zāģezera” teritorijā notiks militārie vingrinājumi - iedzīvotājus aicina saglabāt mieru
Lai pilnveidotu profesionālās iemaņas objekta aizsardzībā, Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas kursanti veiks militārus vingrinājumus ēku kompleksā “Zāģezers” no 28. oktobra līdz 30. oktobrim un no 5. novembra līdz 7. novembrim.
Vingrinājumu laikā plānots izmantot skaņas imitācijas līdzekļus un citu pirotehniku, kas rada troksni vai gaismas efektu, bet neapdraud apkārtējo cilvēku dzīvību vai drošību, kā arī nav ugunsbīstama.
Iedzīvotāji tiek aicināti saglabāt mieru un neuztraukties, novērojot militāro aktivitāti minētajā teritorijā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruņa numuru: +371 29198089