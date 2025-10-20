Novadu ziņas
Šodien 10:40
Topošie jūrnieki Liepājā svinīgā ceremonijā saņēmuši uzplečus. VIDEO
Ceturtdien, 16. oktobrī, RTU Liepājas Jūrniecības koledžas (RTU LJK) 1. kursa Jūrskolas audzēkņiem un koledžas S-11A grupas studentiem svinīgā ceremonijā tika pasniegti uzpleči, kas apliecina viņu piederību jūrnieku saimei.
Studenti devās jūrā ar autentisko 17. gadsimta stila burinieku "Libava", kāds savulaik piederēja arī kurzemniekam Hercogam Jēkabam. Studentu uz kuģa uzkāpa jahtu ostā un neilgi pēc iziešanas no ostas teritorijas sākās svinīgā uzpleču pasniegšanas ceremonija, kuras laikā studenti deva svinīgo solījumu jūrai. Kad audzēkņiem tika piešķirti uzpleči, katra grupa meta jūrā pudeli ar saviem vēlējumiem un vēstījumu jūrnieku brālībai. Šogad mācības Jūrskolā uzsāka 101 audzēknis, bet koledžā – 58 studenti.