Pirmdien gaidāms saulains un silts laiks
foto: LETA
Pirmdien valsts lielākajā daļā spīdēs saule.
Sabiedrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdien Latvijā lielākoties gaidāms saulains laiks, vairāk mākoņu saglabāsies vietām Kurzemē un Vidzemē, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš, galvenokārt dienvidu vējš. Gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.

Rīgā laiks būs sauss, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

