Pirmdien valsts lielākajā daļā spīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 07:32
Pirmdien gaidāms saulains un silts laiks
Pirmdien Latvijā lielākoties gaidāms saulains laiks, vairāk mākoņu saglabāsies vietām Kurzemē un Vidzemē, prognozē sinoptiķi.
Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš, galvenokārt dienvidu vējš. Gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā laiks būs sauss, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.