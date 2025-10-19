"LDz Cargo" atkārtoti izsolīs 87 Ukrainā esošus kravas vagonus
VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) meitasuzņēmums SIA "LDz Cargo" elektroniskajās izsolēs oktobra beigās atkārtoti piedāvās iegādāties 87 lietotus kravas vagonus, kas atrodas Ukrainas teritorijā, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.
Kravas vagoni tiks pārdoti astoņās lotēs.
Tostarp 25 vagoni tiks izsolīti ar 244 000 eiro izsoles sākumcenu, 19 vagoni tiks piedāvāti ar 95 500 eiro sākumcenu, 16 vagoni - ar 80 700 eiro sākumcenu, 11 vagoni - ar 113 900 eiro sākumcenu, septiņi vagoni - ar 39 300 eiro sākumcenu, četri vagoni - ar 42 100 eiro sākumcenu, trīs vagoni - ar 18 600 eiro sākumcenu, bet divi vagoni tiks piedāvāti ar 9500 eiro sākumcenu.
Izsoles solis visās lotēs būs 100 eiro.
Kravas vagonu izsole notiks elektroniskajā izsoļu vietnē "auctioncargo.ldz.lv" 28. oktobrī no plkst. 10 līdz 16.
Jau ziņots, ka "LDz Cargo" apgrozījums pagājušajā gadā bija 100,365 miljoni eiro, kas ir par 25,3% mazāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās vairākkārtīgi - līdz 29 219 eiro.
Reorganizācijas procesā šogad oktobrī "LDz Cargo" tika pievienoti LDz meitasuzņēmumi SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un SIA "LDz loģistika".
LDz koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums "LDz apsardze".