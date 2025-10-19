Sinoptiķi iepriecina! Nākamās nedēļas vidū Latvijā kļūs siltāks
Nākamās nedēļas vidū Latvijā kļūs siltāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Nākamās nedēļas sākumā, īpaši naktīs, Latvijā saglabāsies vēss laiks, bet mūsu reģionam no rietumiem pietuvojoties ciklonam, vējš piekrastē kļūs brāzmaināks un, tuvojoties nedēļas vidum, Latvijā ieplūdīs siltāka un mitrāka gaisa masa.
Pirmdien, 20. oktobrī, mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Nakts stundās atsevišķos rajonos veidosies migla, kas būtiski apgrūtinās redzamību. Pūtīs lēns vējš, kas dienas laikā pastiprināsies un pūtīs no dienvidu puses. Naktī gaiss atdzisīs līdz 0…+5 grādiem, bet austrumu rajonos būs aukstāk - tur termometra stabiņš noslīdēs līdz 0…-5 grādu atzīmei. Dienas laikā gaiss iesils līdz +6…+11 grādiem.
Otrdien, 21. oktobrī, un trešdien, 22. oktobrī, debesis būs daļēji mākoņainas, tomēr trešdien dienas gaitā tās pakāpeniski no rietumiem sāks apmākties.
Otrdien nokrišņi nav gaidāmi, savukārt trešdien pēcpusdienā vietām rietumu rajonos ir iespējams neliels lietus. Otrdienas naktī un rīta stundās atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu un austrumu vējš, kas otrdienas pēcpusdienā un trešdienas nakts sākumā vietām piekrastē brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Naktī uz otrdienu daudzviet gaisa temperatūra pazemināsies zem 0 grādu atzīmes, bet naktī uz trešdienu negatīva temperatūra saglabāsies galvenokārt vairs tikai austrumu rajonos. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7…+12 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē saules staru daudzums pakāpeniski samazināsies, un nokrišņi būs novērojami jau lielākajā daļā valsts teritorijas. Valsts teritorijā turpinot ieplūst siltākai gaisa masai, gan naktīs, gan dienās gaisa temperatūra saglabāsies pozitīva un kļūs vēl par kādu grādu augstāka kā nedēļas vidū.