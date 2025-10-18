FOTO: “Riga Furniture and Interior 2025” pulcē interjera entuziastus un profesionāļus

No idejas līdz realizācijai – dizaina iedvesmas izstāde “Riga Furniture and Interior 2025” Ķīpsalā
Trīs dienas – no 17. līdz 19. oktobrim – Ķīpsala kļūs par iedvesmas oāzi visiem, jo norisināsies izstāde “Riga Furniture & Interior 2025”. Gan nozares profesionāļi, gan ikviens, kas vēlas padarīt savu vidi skaistāku, modernāku un ērtāku, vienuviet varēs iepazīt plašu un daudzveidīgu piedāvājumu – mēbeles, apgaismojumu, tekstilu, interjera aksesuārus un radošus dizaina risinājumus.
“Riga Furniture and Interior 2025” pulcēs vairāk nekā 200 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Šveices, Polijas, Vācijas u. c. Izstādē būs pārstāvēti mēbeļu un interjera saloni, dizaineri, mākslinieki, arhitekti, apgaismojuma un skaņas speciālisti, kā arī ražotāji, kas piedāvā gan modernus risinājumus mājoklim, gan iespēju pasūtīt individuāli pielāgotus projektus.
Starptautiski zīmoli un vietējie meistardarbi vienuviet
Izstādē “Riga Furniture & Interior 2025” varēs smelties idejas visām telpām un vajadzībām – no mājas biroja līdz viesistabai, no vannasistabas līdz garāžai. Kompakti un regulējami “LinERGO” galdi un ergonomiski “RestockFurniture” krēsli padarīs mājas biroja darbu patīkamu un efektīvu, savukārt viesistabas, guļamistabas un interjera risinājumus prezentēs “Skandi mēbeles”, “LONAS” un “Mūzas istaba”, piedāvājot mīkstās mēbeles no Skandināvijas un Baltijas ražotājiem. Jaunākās “Deante” zīmola kolekcijas padarīs virtuvi funkcionālāku un stilīgāku ar modernajiem ūdens maisītājiem un izlietnēm. Vannasistaba atdzīvosies ar izteiksmīgiem siluetiem, ko rada Latvijas vannu ražotājs “PAA”, kas spēj apvienot meistarību, mūsdienīgas tehnoloģijas un roku darbu. Starp citu, tieši “PAA” ir izdevies sadarboties ar starptautiski atzītu dizaineru Karimu Rašidu, un kopīgi paveikto – jauno oriģinālo vannu kolekciju – varēs apskatīt izstādē.
Ne tikai mēbeles, bet arī apgaismojums ir mājokļa centrālais akcents! Itāļu zīmola “Reccagni Angelo” lustras, “Garden Lamp Collection” un “Olighttube” ilgtspējīgi gaismekļi radīs izsmalcinātu atmosfēru gan telpās, gan ārpus tām. Savukārt dabas elementus – stabilizētu sūnu un augu dekorus, telpiskas sienas ziedu kompozīcijas, meža zvēru figūras un vēl daudz aktuālu dizaina priekšmetu – prezentēs “Moss Art Studio”, “DABA deco” u. c.
Ķīpsalā plašā izvēlē būs apdares materiāli – flīzes, tapetes, parkets, lamināts un citi grīdas segumi, kā arī dabīgā akmens materiāli. Starp inovatīviem risinājumiem būs “Stikla serviss” stikla dušas konstrukcijas, “INO Lock” gudrās durvju slēdzenes ērtākai ikdienai un “Filmbase” PDLC plēves – moderna stiklojuma risinājums, kas acumirklī maina stikla caurspīdīgumu no caurspīdīga uz matētu. Izstādes daudzveidīgais piedāvājums ļauj iepazīt aktuālākās inovācijas, salīdzināt dažādu uzņēmumu piedāvājumus, atrast savu stilu un iedvesmoties nākamajām pārmaiņām.
Interjera dizaineru idejas un risinājumi
“Riga Furniture & Interior 2025” ikvienam būs iespēja saņemt profesionālus ieteikumus, kā padarīt savu mājokli vai darba vidi funkcionālāku, mājīgāku un estētiski baudāmāku. Latvijas Dizaineru savienības ekspozīcijā trīs dienu garumā notiks individuālas konsultācijas, kur varēs uzzināt, ar ko sākt pārmaiņas, kā izvairīties no biežākajām kļūdām un kādus vienkāršus risinājumus izmantot, lai ar minimāliem līdzekļiem panāktu lielu efektu. Eksperti uzsvērs arī jaunākās tendences – dabiskus materiālus, gaismas nozīmi un tehnoloģiju iespējas, kā arī sniegs praktiskus individuālus padomus. Lai konsultācija būtu maksimāli noderīga, ieteicams līdzi paņemt telpu plānus vai fotogrāfijas un sagatavot sev aktuālos jautājumus.
Jaunie talanti un laikmetīgā māksla
Jau otru gadu izstādes apmeklētāji varēs baudīt radošo pasākumu “ARTISTS RUNWAY 2025” –pop-up galeriju, kurā māksla sastop dizainu, scenogrāfiju un gaismas. To veidos arhitekte Anda Alksniņa un mākslinieces Ildzes Oses vadītā radošā apvienība “MĀK” kopā ar mākslas zinātnieku un kuratoru Uldi Jaunzemu-Pētersonu. Šī iedvesmas telpa, ko radījuši gan atzīti mākslinieki, gan jaunie talanti, radīs spilgtu pieredzi visiem izstādes apmeklētājiem.
Vēl īpašu uzmanību izstāde pievērsīs jauno dizaineru un mākslinieku darbiem – būs skatāmas mākslas un dizaina skolu ekspozīcijas, kas atklās radošās industrijas jauno paaudzi.
Latvijas mēbeļu nozares nākotnes ceļš
Pērn aizsāktā tradīcija – Latvijas mēbeļu nozarei veltītā konference “Mēbeļu ražošanas industrija Latvijā un pasaulē. Šodien un rīt” – arī šogad “Riga Furniture & Interior” pulcēs nozares līderus un lēmumu pieņēmējus uz atklātu sarunu par nozares nākotni. Šī gada centrālā tēma – cilvēkkapitāls un tirgus konkurētspēja – skars jautājumus, vai Latvijas mēbeļu ražošanu turpinās cilvēki vai roboti un cik tālu iet automatizācijā, kā piesaistīt un noturēt darbiniekus, kā jaunā paaudze maina darba kultūru un kādas iespējas paver digitalizācija un sadarbība ar arhitektiem un dizaineriem. Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas, Latvijas Dizaineru savienības, Latvijas Arhitektu savienības, SEB banka un eksperti no tādiem uzņēmumiem kā “Nakts mēbeles”, “Bolderāja serviss”, “Intarsija”, “Peruza”, “Hettich”, “Industriālais krāsu apgāds”, “Kronospan” u. c. Šī konference jau ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu profesionāļiem, kur analizēt izaicinājumus un meklēt kopīgus risinājumus nozares attīstībai.