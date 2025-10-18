Valsts policija: izmeklēšana par trīs suņu nošaušanu Bauskā turpinās, mainīta atbildīgā struktūrvienība
Saistībā ar šogad 10. oktobrī Bauskas novadā nošautajiem trīs suņiem Valsts policija (VP) turpina izmeklēšanu sāktajā kriminālprocesā, taču izmeklēšana nodota citai struktūrvienībai, lai novērstu bažas par tās objektivitāti, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Rūta Strautniece.
Viņa norāda, ka turpinās aktīvs izmeklēšanas darbs - nozīmētas ekspertīzes gan suņiem, gan stirnai, notiek darbs ar iesaistītajām personām, kā arī tiek veikta virkne operatīvo un citu izmeklēšanas darbību.
Policijai esot pamats uzskatīt, ka izmeklēšanā tiks noskaidrota patiesība par notikušo.
Strautniece atzīmē, ka ir saprotama sabiedrības vēlme pēc tūlītēja sprieduma, bet izmeklēšana nav veicama publiski, apspriežot katru soli vai iegūto informāciju. Tiklīdz izmeklēšana būs pabeigta vai būs iespējams sabiedrību informēt plašāk par tās gaitu, VP nekavējoties sniegs papildu informāciju gan par notikušo, gan par pieņemtajiem lēmumiem.
Vienlaikus šajā laikā policija novērojusi, ka publiskajā vidē saistībā ar šo gadījumu pieaug rīcība, kas mudina uz tālākām konfliktsituācijām, naidu un pat potenciālu vardarbību.
VP atgādina, ka Latvija ir tiesiska valsts un cilvēki par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem saņem sodu atbilstoši Krimināllikumā noteiktajai sankcijai, par to lemjot tiesai. "Bet šādu situāciju risināšana ar atkārtotu vardarbību rada tikai tālākas sekas un nav risinājums!", atzīmē iestādē.
VP aicina iedzīvotājus atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu veicināt naidu vai radīt tālākas konfliktsituācijas. Tāpat sociālo mediju lietotāji tiek aicināti ievērot cieņpilnu attieksmi, būt iecietīgiem un atturēties no aizskarošiem izteikumiem, kā arī nemēģināt ietekmēt izmeklēšanas gaitu, bet gan uzticēties objektīvai un kvalitatīvai izmeklēšanai un ļaut policijai veikt savu darbu.
Policijā atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi. Savukārt Bauskas novada pašvaldība par datu noplūdi vērsīsies Datu valsts inspekcijā.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.