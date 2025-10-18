Baložos ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies no 1,05 eiro par kubikmetru samazināsies līdz 0,78 eiro par kubikmetru. Tas būs par 26% mazāk.
Novadu ziņas
Šodien 13:47
Baložos: no nākamā gada pieaugs kanalizācijas, bet samazināsies ūdens tarifs
No nākamā gada 1. janvāra pieaugs kanalizācijas, bet samazināsies ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Baložos, liecina SIA "Baložu komunālā saimniecība" paziņojums.
Baložos ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies no 1,05 eiro par kubikmetru samazināsies līdz 0,78 eiro par kubikmetru. Tas būs par 26% mazāk.
Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs no 1,56 eiro par kubikmetru palielināsies līdz 1,69 eiro par kubikmetru jeb par 8%.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Baložu komunālās saimniecības" apgrozījums 2024. gadā bija 3,57 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 77 730 eiro.
Kompānija "Baložu komunālā saimniecība" ir reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,699 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ķekavas novada pašvaldībai.