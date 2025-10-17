Novadu ziņas
Babītes pagastā līdz 25. oktobrim būs ierobežota satiksme Vīkuļu ceļa posmā
Saistībā ar ceļa asfaltbetona seguma atjaunošanu no 16. oktobra līdz 25. oktobrim būs ierobežota satiksme Vīkuļu ceļa posmā no Rīgas ielas krustojuma līdz Vīkuļu ceļam Nr. 14.
Brauktuvi plānots daļēji slēgt tikai dienas laikā, savukārt naktīs un brīvdienās satiksmes ierobežojumi netiks ieviesti.
Sabiedriskā transporta un skolēnu autobusa kustība netiks ierobežota, iedzīvotāji varēs piekļūt saviem īpašumiem darbu zonā.
Apbraucamais ceļš organizēts pa Rīgas ielu - Meistaru ielu - Rūpnieku ielu - C34 Egļuciema ceļu - C30 Vīkuļi - Egļuciems ceļu.
Satiksmes organizācijas shēma ŠEIT.