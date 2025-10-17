ES vienojas par aizsardzības industrijas programmu, kas stiprinās arī Latvijas drošību
Pēc vairāku gadu intensīva darba panākta vienošanās par EDIP (European Defence Industry Programme) jeb Eiropas Aizsardzības industrijas programmu, kas paredz būtisku Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu, investīcijas jaunās tehnoloģijās un atbalstu uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā.
“Beidzot ir sasniegts konkrēts rezultāts darbam, pie kura esam mērķtiecīgi strādājuši vairākus gadus, lai Eiropa un Latvija kļūtu drošāka. Programma paredz papildu finansējumu robežas drošībai un modernām tehnoloģijām, kā arī plašākas iespējas Latvijas uzņēmumiem iesaistīties lielos Eiropas mēroga projektos. Īpašs uzsvars likts uz mazo un vidējo uzņēmumu iesaisti, nodrošinot tiem atbalstu jaunas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai. Tas ir ieguldījums gan mūsu aizsardzībā, gan ekonomikā,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kurš iesaistījies programmas veidošanā.
Programmas mērķis ir palielināt Eiropas aizsardzības rūpniecības kapacitāti, mazināt atkarību no ārējiem piegādātājiem un veidot spēcīgāku, vienotāku drošības telpu. Tas īpaši nozīmīgi ir šobrīd, kad Eiropas drošības vide kļuvusi sarežģītāka un pieaug nepieciešamība pēc savlaicīgas un efektīvas rīcības.
Galvenie ieguvumi Latvijai saistīti gan ar drošības stiprināšanu, gan ekonomikas izaugsmes iespējām. Programma paredz papildu finansējumu robežas drošībai, tostarp iespēju izveidot tā dēvēto “dronu sienu” un attīstīt modernas tehnoloģijas. Vienlaikus tā nodrošina, ka mazie un vidējie uzņēmumi arī turpmāk ieņems centrālu lomu lielajos Eiropas aizsardzības ražošanas projektos, ļaujot Latvijas uzņēmumiem aktīvāk piedalīties kopīgos iniciatīvu īstenošanas procesos. Tāpat paredzēts finansiāls atbalsts ražošanas jaudu palielināšanai — uzņēmumi varēs saņemt papildu līdzekļus, lai uzsāktu vai paplašinātu savu darbību aizsardzības nozarē.
EDIP ir daļa no plašākas Eiropas aizsardzības kapacitātes stiprināšanas stratēģijas, kas paredz samazināt birokrātiju, palielināt investīcijas un veicināt koordinētu industrijas attīstību visā Eiropas Savienībā. Programma ir viens no šobrīd nozīmīgākajiem instrumentiem, reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem un stiprinātu Eiropas stratēģisko neatkarību.