Kādā Rīgas dzīvoklī atrasts mežonīgs apjoms narkotisko vielu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija aizturējusi un nodevusi kriminālvajāšanai personu pie kuras atrastas narkotiskās vielas aptuveni ...
FOTO: dunči, zelta ķēdes un maisi ar narkotikām - Latvijas narkobaronam draud skarbs cietumsods
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija aizturējusi un nodevusi kriminālvajāšanai personu pie kuras atrastas narkotiskās vielas aptuveni 30 miljonu eiro vērtībā.
Kā norāda VID, vīrietis, Kriminālprocess pret minēto Latvijas pilsoni tika uzsākts šī gada martā pēc Krimināllikuma 253.1 panta par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizēšanu.
Par šādu noziegumu viņam draud cietumsods uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Vīrietim šobrīd piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
"Intensīva un profesionāla izmeklēšanas darba rezultātā, īstenojot arī starptautisko sadarbību, jau septembrī Rīgas apgabaltiesai kriminālvajāšanas uzsākšanai tika nosūtīts šogad martā uzsāktais kriminālprocess pret personu par sevišķi bīstamu narkotisko vielu glabāšanu un pārdošanu lielā apmērā," norāda VID. Lieta tiesā tiks skatīta decembra sākumā. Pastāv aizdomas, ka persona ir iesaistīta starptautiskā narkotisko vielu ražošanas un kontrabandas tīklā.
Kratīšana vīrieša dzīvoklī Rīgā notika martā. Tās rezultātā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki dzīves vietā un garāžā atrada un izņēma vairāk nekā 670 kilogramus dažādu veidu sevišķi bīstamu narkotisko un psihotropo vielu: kanabiss (marihuāna un hašišs) – ap 250 kg, klefedrons – ap 212 kg, alprazolāms un MDMA – ap 210 kg, kā arī skaidru naudu, dārglietas un šaujamieročiem līdzīgus priekšmetus.
Ekspertu aprēķini liecina, ka izņemto narkotisko un psihotropo vielu aptuvenā vērtība nelegālajā tirgū, realizējot to mazumtirdzniecībā, varētu būt līdz pat 30 miljoniem eiro.
Ievērojamais izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzums un to dažādie veidi norāda uz to, ka persona, iespējams, ir iesaistīta starptautiskā narkotiku ražošanas un kontrabandas tīklā, kā arī uz to, ka daļu no narkotiskajām vielām bija paredzēts izplatīt Latvijas Republikas teritorijā.
VID atgādina, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.