Bērna raudas un kliedzieni bija dzirdami vairākkārt - pēc vardarbības pret 13 gadus vecu zēnu Liepājā no ģimenes izņem arī divus jaunākos bērnus
Pēc mātes un patēva vardarbīgas izturēšanās pret 13 gadus vecu zēnu Liepājā no ģimenes izņemti arī divi jaunākie bērni, aģentūrai LETA apliecināja Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele.
Viņa informēja, ka šī ģimene nav bijusi ne bāriņtiesas, ne Sociālā dienesta redzeslokā. Taču līdzko bāriņtiesā saņemta informācija par vardarbību pret 13 gadus veco zēnu, pieņemts lēmums par aizbildņa iecelšanu zēnam. Pēc iznākšanas no slimnīcas, zēns atrodas pie aizbildņa, kas ir radinieks. Zēnam tiek sniegta gan medicīniskā, gan psiholoģiskā palīdzība.
Savukārt par divu jaunāko bērnu aizbildni ir kļuvis cits radinieks. Ziemele informēja, ka mātei ir saglabāta iespēja kontaktēties ar jaunākajiem bērniem. Bāriņtiesas lēmumu vēl var pārsūdzēt, ko mamma arī solījusi darīt.
Kā vēstīts, Valsts policija sākusi kriminālprocesu pret mammu un patēvu par ilgstošu vardarbību pret mazgadīgu zēnu Liepājā. Šā gada 27. augustā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka kāds zēns Liepājā cieš no vardarbības ģimenē. Miesas bojājumus konstatēja jaunieša radiniece, kura vērsās policijā un medicīnas iestādē. Valsts policijas amatpersonas par notikušo sāka kriminālprocesu par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka ilgstošā laika periodā, taču vardarbībai īpaši pastiprinoties vasaras brīvlaikā, bērna mamma un patēvs, būdami neapmierināti ar zēna rīcību, pielietoja fizisku vardarbību pret viņu, piesienot pie radiatoriem un sitot. Tāpat bērnam tika liegts ievērot personīgo higiēnu, netika nodrošināts pilnvērtīgs uzturs un izteikti draudi.
Satraucošs ir fakts, ka kaimiņi par notikušo nebija ziņojuši dienestiem, lai gan pēc tam atzina, ka bērna raudas un kliedzieni bija dzirdami vairākkārt, piebilst Šeršņova.
Valsts policijas amatpersonas 2. oktobrī devās uz tiesu lūgt piemērot bērna mammai drošības līdzekli - apcietinājumu, taču šī prasība netika apmierināta, piemērojot otro bargāko drošības līdzekli - mājas arestu. Savukārt 3. oktobrī Valsts policijas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot bērna patēvam drošības līdzekli - apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Zēns pēc notikušā tika nogādāts drošā vidē un ģimenē nav atgriezies. Ģimenē bez 13 gadus vecā zēna aug arī gadu vecs bērns un nupat piedzimis vēl viens zīdainis, taču nav informācijas par vardarbību pret jaunākajiem bērniem.
Policijas pārstāve skaidro, ka vardarbība atstāj dziļas un ilgstošas sekas, un nevienam nevajadzētu ciest klusībā. Valsts policija aicina neklusēt, bet gan ziņot par vardarbību. Ja esi cietušais, liecinieks vai zini par vardarbības gadījumu, nekavējoties ziņo policijai, aicina Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova. Šī informācija var būt izšķiroša un palīdzēt nodrošināt drošību gan cietušajam, gan sabiedrībai.