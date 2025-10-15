Sēļu ciemā uzstādīts āra sporta komplekss.
Novadu ziņas
Šodien 16:20
Sēļu ciemā uzstādīts jauns āra sporta komplekss
2025. gada vasarā Sēļu ciemā īstenots Valmieras novada iedzīvotāju iniciatīvas projekts “Rotaļu laukuma pilnveidošana Sēļu ciemā”, ko realizēja iniciatīvas grupa “Sēļu ciema aktīvo iedzīvotāju grupa”, radot jaunas iespējas ciema iedzīvotājiem aktīvai atpūtai un kopienas stiprināšanai.
Projekta gaitā pie esošā rotaļu laukuma Sēļu ciemā izveidots āra sporta komplekss, kas dod iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Jaunā infrastruktūra veicina fiziskās aktivitātes un kustību prieku, vienlaikus saglabājot iespēju mazākajiem ciema iemītniekiem izmantot esošās rotaļu iekārtas. Projekta īstenošana paplašinājusi publiskās ārtelpas piedāvājumu, radot drošu un sakoptu vidi gan iedzīvotājiem, gan ciema viesiem.
Projekta īstenošana stiprinājusi kopienas saliedētību un pilsonisko līdzdalību, uzlabojot dzīves kvalitāti un brīvā laika pavadīšanas iespējas Sēļu ciemā.
Projekta ieviešanai Valmieras novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 900 EUR apmērā.