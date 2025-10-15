Matīšu šoseja rudenī.
Šodien 14:40
Ceturtdien brīžiem līs, bet gaiss iesils līdz +14 grādiem
Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, vēsta sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +4..+8 grādi, piekrastē - līdz +12 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem iespējams lietus, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra būs +8 grādi naktī un līdz +13 grādiem dienā.