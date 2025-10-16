Septembrī no Rīgas ostas eksportēts vairāk nekā pusmiljons tonnu lauksaimniecības ražas
Septembrī Rīgas ostas terminālos kopā pārkrauts 1,56 milj.t kravu, kas ir par 12% vairāk nekā augustā. Trešdaļu jeb 0,52 milj. tonnu no tām veidoja dažādas lauksaimniecības kravas, un tas ir vēsturiski augstākais mēneša apgrozījuma rādītājs šajā kravu grupā Rīgas ostā.
Visvairāk septembrī krauti vietējie kvieši, tālāk pēc apjoma – rapša sūtījumi, tāpat eksportēti mieži un zirņi. Jāatzīmē, ka šogad loģistikas ķēdēs vērojams interesants fenomens – Rīgas ostas terminālos pieejamā noliktavu uzglabāšanas kapacitāte ļauj to izmantot arī kā graudu savākšanas jeb konsolidācijas punktu pirms tālākiem sūtījumiem, tā šogad ar vairākiem kuģiem no Zviedrijas Rīgas ostā tikušas nogādātas 37 tūkst. t kviešu produktu kravas.
Kopš šī gada augusta, kad Latvijā sākās aktīvā graudu sezona, Rīgas ostas terminālos uz kuģiem kopā uzkrauti jau 0,83 milj. tonnu lauksaimniecības produktu. Kopā apstrādāti jau 72 kuģi, tai skaitā arī šosezon kravnesības ziņā lielākais kuģis - KN FOREST, kas ar 55,8 tūkst.t kviešu kravu devās uz Bangkokas un Koh Sichang ostām Taizemē. Lauksaimniecības kravas no Rīgas sūtītas uz Āfrikas valstīm, Vāciju, Spāniju, Nīderlandi.
Lauksaimniecības kravu īpatsvars Rīgas ostā ik gadu pieaug, kopš 2018. gada šo kravu īpatsvars ostas kravu portfelī palielinājies par 15 procentpunktiem. Lai pastāvīgi uzlabotu ostas pakalpojumu kvalitāti, audzējot tirgus daļu reģionā, ostā strādājošie termināli ik gadu investē savu uzglabāšanas jaudās un apstrādes tehnoloģiju attīstībā, savukārt Rīgas brīvostas pārvalde šogad izstrādājusi un ieviesusi digitālu risinājumu, kas regulē kravu piegādātāju auto plūsmas uz ostu, tādējādi mazinot sastrēgumus un kravas auto dīkstāves uz ostas pievedceļiem.
Saskaņā ar RBP apkopotajiem datiem, šī gada deviņos mēnešos Rīgas ostas terminālos kopā pārkrauts 12,3 milj.t kravu, kas ir par 6,6% mazāk nekā pērn. Visvairāk krautas konteinerizētās kravas (3,65 milj.t.), lauksamniecības produkti (2,03 milj.t) un mežsaimniecības kravas (3,88 milj.t.).
Deviņu mēnešu griezumā par 38,2% pieaudzis pārkrauto naftas produktu apjoms. Jau ziņots, ka Rīgas ostas terminālī “NAFTIMPEKSS” sadarbības ietvaros ar Hjūstonas ostu šogad uzsāktas dīzeļdegvielas piegādes no ASV. Tāpat šajā gadā vairāk nekā divas reizes audzis sašķidrinātās gāzes pārvadājumu apjoms, ko sekmē kopš jūnija uzsāktās gāzes piegādes no ASV. Kopā septembrī Rīgas ostā apkalpots 37,1 tūkst. t sašķidrinātās gāzes, bet šī gada deviņos mēnešos kopā 170 tūkst. t. gāzes.
Pozitīva dinamika pārkrauto ostas kravu portfelī saglabājas minerālmēslu beramkravām (+8,7% pret 2024. gadu) un celtniecības materiālu kravām (+46,8% pret 2024. gadu), mazāks apjoms deviņu mēnešu ietvarā – mežsaimniecības kravām, konteineriem, minerālmēsliem.
Šogad Rīgas ostā sasniegts rekords apkalpoto kruīzu pasažieru jomā. Deviņos mēnešos kopumā Rīgā apkalpoti jau 78 kuģi ar 101,9 tūkst. pasažieriem, kas ir par 28,2 tūkst. pasažieru vairāk nekā šajā laika periodā pērn.
Rīgas osta ir lielākā Latvijas osta un lielākais valsts tirdzniecības mezgls, kas apkalpo pusi (50%) no Latvijas kravu apgrozījumu un 38% no Latvijas eksporta apjoma, nosūtot kravas uz vairāk nekā 300 pasaules ostām. Saskaņā ar domnīcas CERTUS veikto pētījumu, katra Rīgas ostā pārkrautā kravu tonna dod pienesumu Latvijas IKP 10,7 EUR apmērā, kas šī gada deviņos mēnešos veido 131 milj. EUR.