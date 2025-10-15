Nedēļas nogalē gaisa temperatūra var noslīdēt līdz -3 grādiem
Nedēļas nogalē Latvijā ienāks vēsāks gaiss no ziemeļiem, un gaisa temperatūra naktīs var noslīdēt līdz - 3 grādiem.
Ceturtdien un piektdien debesis būs pārsvarā mākoņainas, tomēr piektdien, sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Palaikam gaidāms lietus. Valdošais būs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, piektdien tas iegriezīsies no ziemeļiem.
Ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena - gaisa temperatūra sasniegs +9..+14 grādus. Piektdien gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem, naktīs temperatūra nenoslīdēs zem +3..+8 grādiem.
Sestdien un svētdien gaidāms samērā saulains laiks, vietām iespējami nelieli un īslaicīgi nokrišņi. Nakts un rīta stundās dažviet būs migla. Lēns līdz mērens ziemeļu vējš pāries rietumu vējā. Gaisa temperatūra naktīs lielā valsts daļā pazemināsies līdz 0..-3 grādiem, atsevišķos ceļu posmos var veidoties apledojums. Pēcpusdienas nebūs siltākas par +6..+11 grādiem.
Paredzams, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, īpaši naktīs, un brīžiem līs.