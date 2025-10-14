No sirds lepojamies! NBS karavīru komanda izcīna sudrabu vienā no grūtākajām militārajām sacensībām pasaulē - "Cambrian Patrol"
Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes Artilērijas diviziona karavīri ir sagādājuši patīkamu pārsteigumu, pārstāvot Latviju un ierindojoties starp labākajiem militārajās sacensībās, kuras tik tiešām ir tikai un vienīgi priekš augstākā līmeņa profesionāļiem.
Šīs sacensības ir vienas no pasaules izaicinošākajām un intensīvākajām militārajām pārbaudēm, kurās piedalījās 122 komandas, tostarp 34 starptautiskas vienības no dažādām valstīm.
Sacensību dalībniekiem bija jāizpilda augstākā līmeņa fiziskās, taktiskās un emocionālās prasības, kas prasa ne tikai lielu fizisko sagatavotību, bet arī komandas saliedētību un profesionālu pieeju. Artilērijas diviziona komanda ar izcilu sniegumu un profesionālismu pierādīja sevi starptautiskajā arēnā, iegūstot sudraba apbalvojumu, kas apliecina Latvijas Nacionālo bruņoto spēku augsto sagatavotību.
“Cambrian Patrol” sacensības notika jau vairāk nekā 60 gadus un tiek uzskatītas par vienām no visgrūtākajām militārajām sacensībām pasaulē. Šogad tās pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 30 valstīm, kas sacentās par prestižajiem apbalvojumiem.
"Šis sudraba medaļas iegūšanas sasniegums ir apliecinājums ne tikai Artilērijas diviziona komandas augstajai sagatavotībai, bet arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku konkurētspējai pasaules mērogā. Latvija joprojām saglabā izcilu vietu starptautiskajā militāro sacensību vidē, un šāds panākums ir liels solis uz priekšu mūsu karavīru attīstībā un starptautiskajā atpazīstamībā," sasniegumu komentē Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde.
Ieskats pagājušā gada “Cambrian Patrol” sacensībās: