Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo, 14 gadus veco Eleonoru.
112
Šodien 11:19
Jau piecas dienas bezvēsts pazudusi 14 gadus vecā Eleonora - viņa varētu būt Ādažos vai Rīgā
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts pazudušo, 14 gadus veco Eleonoru Litvinovu, kura 9. oktobrī izgāja no mājām Ādažos, lai dotos uz Rīgu.
Meitenes pazīmes: augums 170 cm, vidējas miesas būves, melni mati līdz pleciem. Degunā, uzacī un lūpās pīrsingi. Bija ģērbusies melnās biksēs un melnā jakā, kājās "Nike" apavi un līdzi "Nike" mugursoma. Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo, 14 gadus veco Eleonoru.