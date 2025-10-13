Ārlietu ministrija uzteic vienošanos par pamieru Gazā un norāda, ka "pilnībā atbalsta Trampa vadīto miera plānu"
Ārlietu ministrija pirmdien veltījusi atzinīgus vārdus parakstītajai vienošanai par kara pārtraukšanu Gazā, kā arī Izraēlas ķīlnieku atbrīvošanai no "Hamās" teroristu gūsta.
Ministrijā uzsver, ka Latvija augstu vērtē ASV prezidenta Donalda Trampa un reģionālo starpnieku Ēģiptes, Kataras un Turcijas lomu vienošanās panākšanā un īstenošanā. ĀM norāda, ka Latvija pilnībā atbalsta Trampa vadīto miera plānu.
"Ceram, ka gan "Hamas", gan Izraēla pildīs noslēgto vienošanos, kā arī konstruktīvi iesaistīsies sarunās par pamiera vienošanās nākamajām fāzēm. Latvija turpina atbalstīt divu valstu risinājuma perspektīvu, kas panākts sarunu ceļā, ievērojot starptautisko tiesību prasības, tajā skaitā atbilstošās ANO Drošības padomes rezolūcijas," uzsvērts ĀM paziņojumā.
Ārlietu ministre Baibas Braže (JV) uzsver, ka "Hamās" atbruņošana un atstumšana no varas ir priekšnoteikums ilgtspējīgam mieram Tuvajos Austrumos.
Jau ziņots, ka Tramps un citi vidutāji pirmdien Šarm eš Šeihā parakstījuši deklarāciju par Izraēlas un palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" karadarbības izbeigšanu Gazas joslā.
Samitā Šarm eš Šeihā tiekas vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Deklarācijā par pamieru izklāstīta virkne noteikumu, norādīja Tramps, piebilstot, ka šis dokuments ir visaptverošs. Taču kas tieši teikts dokumentā, pagaidām sabiedrībai netiek atklāts.
"Hamās" 2023. gada 7. oktobrī iebruka Izraēlā, kur noslepkavoja 1219 cilvēkus, galvenokārt civiliedzīvotājus, un sagrāba 251 ķīlnieku. Reaģējot uz šo uzbrukumu Izraēla izvērsa militāro operāciju Gazas joslā.
Aizvadītās piektdienas rītā Gazas joslā stājās spēkā pamiers pēc tam, kad Izraēla un "Hamās" piekrita Trampa 20 punktu miera plāna pirmajam posmam.
Tramps paziņojis, ka pamiers tiks ievērots un ātri tiks izveidota miera padome Gazas joslas pārvaldīšanai, norādot, ka padomi vadīs viņš.
Savukārt Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu parlamentā apliecināja, ka ir apņēmies ievērot šo pamieru.
Saskaņā ar pamiera vienošanos, pirmdien "Hamās" atbrīvoja atlikušos 20 dzīvos ķīlniekus, ko tas sagrāba uzbrukumā Izraēlai pirms diviem gadiem, un Izraēla šodien sāka atbrīvot ieslodzītos palestīniešu teroristus.
Saskaņā ar vienošanos Izraēla no saviem cietumiem atbrīvos aptuveni 1700 palestīniešus, kas aizturēti kopš 2023. gada 7. oktobra, un aptuveni 250 notiesātos teroristus, no kuriem daļai piespriests mūža ieslodzījums.