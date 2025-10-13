Nacionālais botāniskais dārzs joprojām bez direktora - konkurss uz amatu atkal noslēdzas neveiksmīgi
Konkurss uz Latvijas Nacionālā botāniskā dārza (LNBD) direktora amatu atkal ir noslēdzies bez rezultāta, aģentūru LETA informēja Valsts kanceleja. Ieteiktie pretendenti nav saņēmuši nozares ministra apstiprinājumu.
LNBD nav direktora jau kopš 2019. gada novembra, jo izsludinātie konkursi noslēgušies bez rezultāta. Direktora pienākumus pašlaik pilda Artis Vītiņš.
LNBD direktora amatam tika izsludināts konkurss, un tam pieteicās deviņi pretendenti. Izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību obligātajām prasībām, uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti trīs pretendenti. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un prezentēja savu redzējumu par LNBD attīstības iespējām.
Savukārt konkursa noslēdzošajai kārtai tika virzīti divi pretendenti. Tajā tika vērtētas pretendentu vadības kompetences - komandas vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, stratēģiskais redzējums.
Konkursa finālisti sasniedza nepieciešamo vērtējuma līmeni, lai vērtēšanas komisija šos pretendentus varētu ieteikt nozares ministram iecelšanai LNBD direktora amatā, tomēr nozares ministru piedāvājums nav apmierinājis.
Nozares ministram ir tiesības konkursa komisijas ieteiktos pretendentus neapstiprināt iecelšanai amatā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) izmantoja minētās tiesības un izvēlējās nevienu no komisijas ieteiktajiem amata pretendentiem neiecelt amatā, informē Valsts kanceleja.
Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs. Komisijas sastāvā bija Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, VARAM ministra padomniece Astra Labuce, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš un Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore Skaidrīte Ruskule. Tāpat par pretendentu novērtēšanas procesa novērotāju bija uzaicināts Pēteris Evarts-Bunders, biedrības "Latvijas Botāniķu biedrība" valdes priekšsēdētājs.
Kā aģentūru LETA informēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Čudara padomniece Sabīne Spurķe, lēmums neapstiprināt konkursa uzvarētāju pieņemts, jo LNBD pievienos Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP). Līdz ar to plānots likvidēt Botāniskā dārza direktora amatu.
Viens no vērtēšanas komisijas nozares ministram ieteiktajiem pretendentiem Nacionālā botāniskā dārza direktora amatam bija Saeimas deputāts Andrejs Svilāns (AS), kurš šo iestādi vadīja laikā no 2006. līdz 2019. gadam, aģentūrai LETA apliecināja Svilāns.
Viņš uzskata, ka pēkšņais lēmums par LNBD degradēšanu līdz DAP struktūrvienībai ir politiska izrēķināšanās, lai novērstu partijai "Jaunā vienotība" politiski nevēlamas personas nonākšanu LNBD direktora amatā.
Svilāns atgādina, ka LNBD deviņu mēnešu laikā šī jau būs otrā reorganizācija, jo pagājušā gada 31. decembrī tika likvidēts valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiskā persona "Nacionālais botāniskais dārzs", tā vietā no šā gada 1. janvāra tika izveidota viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde "Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs". Vēl līdz galam nav pabeigta pirmā reorganizācija, kad nozares ministrs strauji nāk klājā ar paziņojumu par jaunu reorganizāciju, neizpratnē ir Svilāns.
"Kāpēc reorganizācijai lemts tieši LNBD, bet, piemēram, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, kurš pilnīgi analogi līdzās kolekciju uzturēšanai veic dabas izglītības darbu, netiek pievienots DAP?" retoriski vaicā Svilāns.
Tāpat viņam ir vairāki jautājumi par to, kāpēc deviņu mēnešu laikā joprojām netika pasludināti LNBD direktora konkursa rezultāti, un ko tas liecina par labas pārvaldības principiem valsts pārvaldē. "Interesanti, cik valstij izmaksāja Valsts kancelejas komisijas darbs, ieskaitot personāla atlases firmas piesaisti, kas kā tagad izrādījies lieks un nevajadzīgs," vaicā Svilāns.
Svilāna rīcībā ir informācija, ka joprojām nav izdots rīkojums par LNBD pievienošanu DAP, turklāt nav saprotams, kā padotībā LNBD nonāks - DAP ģenerāldirektora vai tikai kādas reģionālās struktūrvienības sastāvā. LNBD darbinieki joprojām nav saņēmuši atbildi uz 17. septembrī nosūtīto vēstuli premjerei un Čudaram, kurā vaicāts, vai ir veikta reorganizācijas ieguvumu, risku un zaudējumu analīze, kas to veicis un kādēļ tas darīts aizmuguriski, nepieaicinot LNBD pārstāvjus.