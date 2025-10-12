FOTO: ar skaļiem aplausiem un ovācijām Latgales vēstniecībā “Gors” izskanējis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts

"ORGANismi" Latgales vēstniecībā “Gors”
11. oktobrī Latgales vēstniecībā “Gors” skanēja aplausi, kas ilga vairākas minūtes – tik aizkustinošs un spēkpilns bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts kopā ar pasaulslaveno ērģelnieci Ivetu Apkalnu un diriģentu Andri Pogu.
Programmā skanēja Fransisa Pulenka Koncerts ērģelēm, stīgām un timpāniem, Riharda Štrausa simfoniskā poēma “Nāve un apskaidrība”, kā arī Esa-Pekka Salonena “Sinfonia concertante for Organ and Orchestra” – šī darba pirmatskaņojums Latvijā. Vakaru noslēdza pārsteiguma skaņdarbs no Raimonda Tigula, kas kļuva par emocionālu akcentu un raisīja siltas ovācijas.
Koncerts bija daļa no Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla “ORGANismi”, kas Rēzeknē notiek kopš 2015. gada un atklāj ērģeļu neierobežotās iespējas sadarbībā ar citiem instrumentiem un mākslas formām. Festivāla mākslinieciskā vadītāja – Iveta Apkalna, Rēzeknē dzimusi ērģelniece, kuru kritiķi dēvē par “sarkano eņģeli” gan viņas harismas, gan izteiksmīgā spēles stila dēļ.