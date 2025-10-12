VARAM ministrs Raimonds Čudars: Nepieciešams vienots Eiropas risinājums bērnu aizsardzībai tiešsaistē
9.-10. oktobrī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars piedalījās neformālajā Eiropas Savienības (ES) telekomunikāciju ministru sanāksmē Dānijā. Tika diskutēts par drošu interneta vidi bērniem un jauniešiem, vecuma pārbaudes mehānismiem sociālajos tīklos un Eiropas tehnoloģiskās suverenitātes stiprināšanu.
VARAM ministrs Raimonds Čudars: “Es raugos uz šiem jautājumiem ne tikai kā politiķis, bet arī kā vecāks. Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir viens no svarīgākajiem digitālās drošības izaicinājumiem visā Eiropā. Internets bērniem un jauniešiem sniedz daudz iespēju, taču vienlaikus rada arī riskus. Lai uzlabotu drošību, ir nepieciešama vienota Eiropas pieeja – gan tehnoloģiski risinājumi, gan izglītošana, gan vienoti standarti visās platformās.”
Sanāksmē laikā diskuteja par to, kā ieviest efektīvus un privātumu saglabājošus vecuma pārbaudes mehānismus digitālajā vidē. VARAM ministrs Čudars uzsvēra, ka platformām jānodrošina augsts privātuma un drošības līmenis, vienlaikus veicinot inovatīvu tehnisko risinājumu izstrādi un koordinētu ieviešanu ES līmenī. Tāpat ministrs norādīja uz nepieciešamību uzturēt pastāvīgu dialogu starp politikas veidotājiem un tehnoloģiju nozari, lai noteiktu kopīgus pamatprincipus, ļaujot pakalpojumu sniedzējiem pielāgot risinājumus savām sistēmām.
Kā piemēru ministrs minēja Eiropas Komisijas vecuma verifikācijas lietotni un Eiropas digitālās identitātes maku – rīkus, kas ļaus pārbaudīt lietotāja vecumu droši, sadarbspējīgi un ar cieņu pret privātumu.
VARAM ministrs Čudars arī norādīja, ka Latvija aktīvi iestājas par medijpratības un digitālo kompetenču stiprināšanu, īpaši bērnu un jauniešu vidū, kā arī atbalsta Jitlandes deklarāciju, kas nosaka pamatprincipus drošākas tiešsaistes vides veidošanai nepilngadīgajiem.