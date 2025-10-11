Ēdiena kurjeri Rīgas centrā iekļūst negadījumā un notriec sievieti uz elektroskūtera
Rīgā, Brīvības ielā notika negadījums, kurā bija iesaistīts elektriskais skrejritenis un automašīna.
Sieviete, kura vadīja skrejriteni, brauca pa velosipēdu celiņu un mēģināja šķērsot brauktuvi, bet sadūrās ar automašīnu. "Opel" apstājās tieši uz velosipēdu celiņa, kas šķērso Brīvības ielu. Automašīnā atradās divi jaunieši — viņi ieradās Latvijā pirms septiņiem mēnešiem, atrada darbu un negadījuma brīdī piegādāja ēdienu, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Pēc pasažiera teiktā, sadursme notikusi, kad vadītāja grasījās nogriezties pa labi: "Viņa brauca pa velosipēdu celiņu. Vadītāja gribēja nogriezties pa labi, un tad ietriecās automašīnā. - Tātad vadītājs viņu neredzēja? - Nē, viņa steidzās," sacīja pasažieris.
Aptuveni 40 gadus vecā sieviete sadursmē guva traumas un tika nogādāta mediķu aprūpē. Par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība. Visticamāk, tā aprobežosies ar naudas sodu, bez nopietnākām sekām.
