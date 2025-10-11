Sestdiena Latvijā gaidāma bez būtiskiem nokrišņiem
foto: Zane Bitere/LETA
Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, bez būtiskiem nokrišņiem.
Sabiedrība

Sestdiena Latvijā gaidāma bez būtiskiem nokrišņiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Sestdien mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, bet no rīta un priekšpusdienā vēl vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Sestdiena Latvijā gaidāma bez būtiskiem nokrišņiem...

Dominēs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas piekrastes rajonos brāzmās saglabāsies līdz 14 metriem sekundē (m/s). Maksimālā gaisa temperatūra būs +11...+16 grādu robežās.

Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, bez būtiskiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš dienas vidū iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un nedaudz pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 14 m/s. Gaiss iesils līdz +14...+15 grādiem, prognozē LVĢMC.

Tēmas

LatgaleZemgaleKurzemeVidzemeLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLVĢMC

Citi šobrīd lasa