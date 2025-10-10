Valsts policija nākotnē plāno izmantot dronus ceļu satiksmes uzraudzībai, paziņo eksperti
Tuvākajā laikā droni kļūs par pilnvērtīgu atbalstu ceļu satiksmes uzraudzībā, starptautiskā konferencē "Jauno tehnoloģiju risinājumi kā resurss iekšējās drošības stiprināšanai" norādījis Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko.
Rīgā šonedēļ norisinājās Valsts policijas organizēta starptautiska konference "Jauno tehnoloģiju risinājumi kā resurss iekšējās drošības stiprināšanai", kas pulcēja vairāk nekā 150 dalībnieku klātienē un attālināti no vismaz 15 valstīm.
Konferences galvenais tematiskais uzsvars bija veltīts jautājumiem, kas ir būtiski drošības stiprināšanas instrumenti Eiropā un pasaulē - bezpilota lidaparātu un mākslīgā intelekta izmantošana, tiesiskais regulējums un kritiskās infrastruktūras aizsardzība.
Atklājot konferenci, Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Andris Zellis norādījis, ka jaunās tehnoloģijas - droni, mākslīgais intelekts un citi risinājumi - šobrīd ir viens no vitālākajiem drošības jautājumiem. Tiesībaizsardzības iestāžu uzdevums ir būt soli priekšā tiem, kas cenšas apdraudēt sabiedrības drošību.
Lai stiprinātu Eiropas valstu sadarbību un zināšanu apmaiņu par jaunajām tehnoloģijām kā drošības resursu, to praktisko pielietojumu un ietekmi uz sabiedrības drošību, konferencē stāstīja 11 ārvalstu eksperti, tostarp no Ukrainas Harkivas Iekšlietu universitātes un Ukrainas Nacionālās gvardes Nacionālās akadēmijas, Austrijas Iekšlietu ministrijas Speciālo vienību direktorāta, Itālijas, Polijas, Īrijas, Spānijas, Lietuvas un Čehijas policijas, kā arī Polijas Policijas akadēmijas Ščitno.
Ar prezentācijām uzstājās arī Latvijas eksperti - no Latvijas Valsts policijas, Tiesībsarga biroja, Rīgas Stradiņa universitātes un Iekšējās drošības akadēmijas.
"Valsts policijas koledža apzina un pārņem starptautisko pieredzi, lai sinerģijā ar esošajiem resursiem ātrāk, kvalitatīvāk un efektīvāk radītu jaunus rīkus tiesībsargājošo iestāžu darbam. Droni jeb lidojošie roboti kļūst par neatņemamu policijas ikdienas sastāvdaļu - gluži kā savulaik automašīnas un motocikli. Es ticu, ka tuvākajā laikā droni kļūs par pilnvērtīgu atbalstu ceļu satiksmes uzraudzībā, palīdzot ietaupīt cilvēkresursus un paaugstināt darba efektivitāti," uzsvēris Homenko.
Savukārt starptautiskās konferences otrajā dienā, 9. oktobrī, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē norisinājās pirmās Latvijas Valsts policijas organizētās dronu sacensības.