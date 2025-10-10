Sabiedrība
Šodien 13:23
VIDEO: virs Rīgas pārlidojumu veica divi Kanādas iznīcinātāji "CF-18"
Aculiecinieks nofilmēja brīdi, kad Kanādas iznīcinātāji "CF-18" bija redzami virs Rīgas pilsētas kanāla.
Ceturtdien, demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, militārajā bāzē Lielvārdē ieradās divi Kanādas Karalisko Gaisa spēku iznīcinātāji "CF-18", apliecinot Kanādas ieguldījumu Latvijas un NATO austruma flanga drošībā. Kanādas iznīcinātāji "CF-18" Latvijā tika izvietoti atbilstoši Apvienoto reaģēšanas spēku mācībām "Tarassis". Šodien, 10. oktobrī, iznīcinātāji veica pārlidojumu virs Rīgas.