Bijušās VID amatpersonas, iespējams, piesavinājušās vairākus tūkstošus eiro
Prokuratūra cēlusi apsūdzību divām bijušajām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām par kopumā vairāku tūkstošu eiro slepeniem mērķiem paredzētas naudas summu piesavināšanos.
Kriminālvajāšanu rosināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), un tagad prokuratūra apsūdzību cēlusi abām bijušajām valsts amatpersonām par dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Papildus vienai amatpersonai inkriminēta svešas mantas piesavināšanās, savukārt otrai - svešas mantas piesavināšanās nelielā apmērā.
Prokuratūrā aģentūrai LETA apsūdzību celšanu apstiprināja, taču par konkrētām summām nekomentēja. Komentāri netiek sniegti arī par citiem lietas apstākļiem.
KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka divi bijušie VID vecākie inspektori 2022. un 2023. gadā, veicot operatīvās darbības, vairākkārt viltoja un izmantoja viltotus dienesta dokumentus, kas klasificēti kā valsts noslēpuma objekti un kas dod tiesības iegūt speciālos finanšu līdzekļus. Pēc šo līdzekļu saņemšanas abas personas tos dažādos apmēros piesavinājās un izmantoja normatīvajos aktos neparedzētiem mērķiem.
KNAB norādījis, ka saskaņā ar Operatīvās darbības likumu un tam saistošajiem normatīvajiem aktiem speciālie finanšu līdzekļi ir valsts budžeta līdzekļi, kas piešķirti operatīvās darbības subjektam un izmantojami vienīgi operatīvās darbības nodrošināšanai, piemēram, slepenu izmeklēšanas pasākumu veikšanai vai tehnisko līdzekļu iegādei un uzturēšanai. Šo līdzekļu izlietojums un apmērs nav publiskojams, jo tas saistīts ar valsts noslēpumu un operatīvās darbības slepenību.
Nodokļu un muitas policiju no 2026. gada 1. janvāra rosināts nodot iekšlietu ministra pakļautībā, paredz Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie un saskaņošanai iesniegtie grozījumi Nodokļu un muitas policijas likumā.