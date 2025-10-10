Māris Riekstiņš: Krievija vēlas panākt, lai Rietumi samazinātu palīdzību Ukrainai
Ar dažādām provokācijām Eiropas valstīs Krievija mēģina panākt palīdzības samazināšanu Ukrainai, intervijā TV3 raidījumā norādīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš.
Viņš akcentē, ka Krievijas plāns par Ukrainas ieņemšanu trīs dienās ir izgāzies - karš ilgst jau vairāk nekā trīs ar pusi gadus.
"Ja Krievijas stratēģija bija ātra uzvara Ukrainā, tad šī stratēģija ir cietusi sakāvi," pauž Riekstiņš, uzsverot, ka tagad Krievijas plāns varētu būt Eiropā īstenot dažādas provokatīvas darbības. Viņš gan akcentē, ka ne visus incidentus, piemēram, saistībā ar droniem, iespējams norakstīt uz Krievijas aktivitātēm.
Krievija šādā veidā mēģina atrisināt problēmu Ukrainā, kur tā ir iestigusi.
Krievija saprot, ka uzvarēt Ukrainā nebūs iespējams, kamēr turpināsies Rietumu atbalsts Ukrainai. Tāpēc viens no mērķiem ir panākt nedrošības sajūtu Rietumu sabiedrībās, lai cilvēki sāktu uztraukties un prasītu savām valdībām veltīt vairāk līdzekļu savas valsts aizsardzībai, vienlaikus mēģinot rast risinājumus sarunā ar Krieviju, skaidro vēstnieks. Šādu aktivitāšu mērķis ir pārtraukt atbalstu Ukrainai.
Rietumi šādu Krievijas taktiku saprot, tāpēc Krievijai neizdodas sasniegt savu mērķi, apliecina Riekstiņš.