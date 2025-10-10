Rīgā tiek atklāta starptautiskā ārzemju izglītības izstāde
11. oktobrī konferenču centrā "Radisson Blu Hotel" Latvija (Elizabetes iela 55, Rīga) norisināsies starptautiskā izstāde "Days of International Education" ("Starptautiskās izglītības dienas"), ko organizē uzņēmums "Baltic Council for International Education".
Vienuviet pulcēsies vairāk nekā 50 vadošo izglītības iestāžu pārstāvji no Eiropas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas un citām valstīm. Apmeklētājiem būs iespēja personīgi tikties ar universitāšu, koledžu, vidusskolu, biznesa skolu un valodu centru pārstāvjiem, kā arī uzzināt par mācību iespējām, uzņemšanas nosacījumiem, finansējumu un karjeras veidošanu ārvalstīs.
Kas iekļauts izstādes programmā?
- Programmas vidējās, profesionālās un augstākās izglītības iegūšanai (bakalaura, maģistra, MBA, doktorantūras līmenī)
- Sagatavošanas un valodu kursi, kā arī vasaras akadēmiskās nometnes
- Sagatavošanās kursi IELTS un Cambridge English eksāmeniem
- Informācija par stipendijām un bezmaksas studiju iespējām
- Individuālas konsultācijas par piemērotāko izglītības iestādi un studiju virzienu
Izstādes laikā izstādes apmeklētājiem būs pieejama plaša bezmaksas semināru un prezentāciju programma, kurā tiks aplūkotas šādas tēmas:
- Studijas Eiropā angļu valodā
- Kā izvēlēties nākotnes profesiju?
- Starptautiskie eksāmeni IELTS un Cambridge English
- Radošā portfolio sagatavošana
- Studijas un darbs Īrijā
- Izglītības iespējas Nīderlandē
Izstādē darbosies karjeras konsultāciju zona, kur ikviens interesents varēs veikt ātru talantu un profesionālo interešu diagnostiku, kā arī saņemt ieteikumus par piemērotāko profesiju un studiju virzienu
Izstādes projekts tika aizsākts Latvijā jau 2005. gadā un laika gaitā ir kļuvis par vienu no atzītākajiem izglītības pasākumiem Eiropā.
Šobrīd tas ar panākumiem tiek organizēts ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Ungārijā un Slovākijā, apvienojot simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem apmeklētāju.
Ieja bez maksas.