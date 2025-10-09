Rinkēvičs uzsver nepieciešamību palielināt aizsardzības ražošanas jaudas Eiropā
Eiropas valstīm ir neatliekami jāpalielina aizsardzības ražošanas jaudas un jānodrošina prioritārās spējas, tostarp gaisa telpas aizsardzībā, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš ceturtdien Rīgas pilī tikās ar Eiropas Savienības (ES) aizsardzības un kosmosa komisāru Andrju Kubiļu.
Kā informēja Valsts prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēviča ieskatā tas ir uzdevums, kas prasa gan tūlītējas, gan ilgtermiņa investīcijas, un Eiropas Komisijai ir būtiska loma, nodrošinot finansējuma instrumentus, lai paātrinātu dalībvalstu aizsardzības gatavību.
Tikšanās laikā puses pārrunāja ES aizsardzības un noturības stiprināšanu pret Krievijas īstenotajām hibrīdajām aktivitātēm, kā arī Eiropas iniciatīvas un finansēšanas iespējas austrumu robežas drošībai, tostarp dronu un pretdronu risinājumu ieviešanai.
Rinkēvičs norādīja, ka Latvija apņēmusies palielināt ieguldījumus aizsardzībā un stiprināt sadarbību ar reģiona valstīm, lai uzlabotu ES un NATO ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Viņš aicināja EK piešķirt prioritāru finansējumu austrumu robežas stiprināšanas pasākumiem, nodrošinot Eiropas vispārējo gatavību militāriem un hibrīdiem apdraudējumiem.
Valsts prezidents un komisārs bija vienisprātis, ka Krievija turpina pārbaudīt ES un NATO dalībvalstu vienotību un apņēmību gan ieguldīt savā aizsardzībā, gan sniegt atbalstu Ukrainai.
"Jāturpina ES pasākumi, īstenojot sankciju spiedienu, lai ierobežotu Krievijas ienākumus un resursus, samazinot tās spējas turpināt karadarbību Ukrainā," pauda Rinkēvičs.
Kubiļus vizītes laikā Latvijā piedalīsies arī drošības foruma "Rīgas konference" sesijā, kas veltīta stratēģiskajām investīcijām Eiropas aizsardzības industrijā.